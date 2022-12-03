Титул «Мисс Офис – 2022» уехал в Петропавловск-Камчатский

19 ноября в Москве состоялось финальное шоу 13 сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022». В мероприятии приняли участие 30 девушек из России и стран зарубежья, которые прошли в финал и получили уникальную возможность проявить себя.

13-й сезон Международного конкурса красоты «Мисс Офис» – это 38 региональных и зарубежных кастингов, 115 полуфиналисток, и только 30 из них – в финале. Финальное шоу в режиме онлайн посмотрели более 6 миллионов человек по всему миру: столько зрителей поддержали 30 финалисток из Москвы, Стерлитамака, Челябинска, Саратова, Ростова-на-Дону, Перми, Новосибирска, Владивостока, Ярославля, Казани, Петропавловск-Камчатска, Тамбова, Барнаула, Благовещенска, Кургана, Сызрани, Новочебоксарска, Краснодара, Тюмени, Калининграда, Красноярска, Северска, Каменск-Уральска, Санкт-Петербурга, Волгограда, а также из нескольких стран: Казахстан, Беларусь, Латвия.

Культура во всех ее проявлениях – именно этому посвящен 13 сезон конкурса красоты «Мисс Офис». Во время финального шоу участницы проявили «Культуру речи», рассказав о себе и своей компании; «Культуру тела» продемонстрировав внешнюю красоту; «Культуру творчества», где каждая участница показала свои творческие способности; «Культуру ума», где девушки проявили эрудицию.

Ведущими вечера стали актер и телеведущий Виктор Васильев и директор конкурса Светлана Бобрикова.

«Конкурс "Мисс Офис" в отличие от других конкурсов всегда несет в себе какую-то социально значимую тему, и в этом году мы взяли тему культуры. И, конечно, надо сказать, что эта тема всеобъемлющая. Коротко объяснить, что мы хотели в нее вложить невозможно, но основные столпы для нас – это хорошее воспитание, образование и духовное развитие. И наши финалистки образованы, у каждой высшее образование, а у некоторых и не одно. И все, конечно, интересные личности. Поэтому благодаря им и постановочной группе, на мой взгляд, шоу получилось очень эстетичным и даже деликатным», – Светлана Бобрикова.