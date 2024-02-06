Mob wife или тренд «жена бандита»

Если ты следовала эстетике Clean Girl в 2023 году, то пришло время измениться полностью! Минимализм ушел в прошлое, и новым трендом на горизонте стала эстетика "Жены мафиози".

Хэштег #mobwifewinter набрал более 10 миллионов просмотров в TikTok и продолжает расти. На платформе описывают это как "смелый глэм" - меха, крупные украшения, дизайнерские сумочки, что давно не хватало миру моды.

В TikTok уже множество видеороликов о том, как создать образ в стиле Mob Wife.

Первым шагом станет приобретение шубы или мехового пальто -

натурального и винтажного. Помимо этого, необходимо добавить в гардероб вещи с звериными принтами. Жена мафиози смела и дерзка, не боится привлекать внимание. Не забудьте аксессуары для более дополненного образа