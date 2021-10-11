Модель Zarina Yeva на обложке журнала Elle

Zarina Yeva, популярная модель и актриса, появилась на обложке Elle Arabia.

Модель и актриса Zarina Yeva украсила обложку Elle Arabia: на фото модель в платье, расшитом пайетками, цвета тёплого золота на фоне камней и песка греется на солнце, полуприкрыв глаза. Стоит отметить, что помимо расшитых нарядов на модный олимп стремительно возвращаются тренды прошлого: платья в пол, струящиеся ткани, перья, длинные серьги и крупные серьги-кольца, гладко причёсанная голова. Играя с этими фактурами и формами, можно добиться невероятных образов: то ли пантера, то ли птица, то ли домашнее кимоно, то ли платье от кутюр.

Zarina Yeva - модель казахского происхождения, в настоящее время живет и работает в солнечном Лос-Анджелесе. Несмотря на свои значительные успехи в модельном бизнесе – девушка может похвастаться сотрудничеством с Elle, Vogue, L’Officiel, Harper’s Bazaar, Glamour, Maxim, Zarina Yeva закончила обучение в New York Film Academy в Лос Анджелесе, по профессии «актёрское искусство» и сейчас готовится к съёмкам фильма и другим творческим проектам.

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