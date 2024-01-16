ZARINA запускает проект «Успеть всё»

Вместе с приглашёнными экспертами ZARINA предлагает своим покупательницам стать лучшей версией себя в 2024 году! Каждый месяц бренд будет освещать ту или иную сферу жизни современной женщины, будь то карьера, семья, здоровье, красота и.т.д

Бренд ZARINA предлагает начать 2024 год с весьма амбициозной цели – построить карьеру мечты! В рамках проекта «Успеть всё!» наши партнеры hh.ru поделились главными лайфхаками, которые приблизят заветное «да» от работодателя.

Какая строчка в резюме гарантирует ответ «вы приняты»? Почему продуманный гардероб – это ключ к успеху? И как получить заветное повышение на работе? Совместно с крупнейшей в России площадкой по поиску работы hh.ru бренд ZARINA ответит на эти и другие вопросы, которые помогут построить карьеру с нуля или же получить повышение внутри компании.