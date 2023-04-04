Модели капсулы Invisible бренда Belle YOU - идеальная база с эффектом «второй кожи»

С наступлением тёплого времени года особенно актуальным становится выбор комфортного нижнего белья, которое будет удобно не только для домашних и повседневных образов, но и незаметно под облегающей одеждой во время спортивных занятий или прогулок в лёгких нарядах.

Модели из капсулы Invisible бренда Belle YOU на все 100% удовлетворяют эти потребности.

Коллекция бесшовного базового белья, выполненного по самым инновационным технологиям, создаёт эффект «второй кожи» - не ощущается на теле и не контурируется под одеждой. У капсульной коллекции широкий размерный ряд - от XS до XXL.

Рекомендуем обратить особенное внимание на следующие модели:

Топ-бюстье с лазерным кроем c чашками-вкладышами Invisible для естественной поддержки груди.

Представлен в пяти цветах: чёрный, серо-бежевый, горячий шоколад, кристально-голубой, тёмно-терракотовый.

Топ-бюстье на широких бретелях с чашками изготовлен из эластичного капронового трикотажа по технологии “Lasercut” с высококачественным клеевым краем. Передняя часть топа дополнена мягкими чашками-вкладышами из силикона с перфорированным трикотажным покрытием, выполненным в цвет изделия, которые формируют красивый силуэт и оказывают уверенную поддержку груди. Застежка на крючках позволяет регулировать объем изделия под грудью и обеспечивает плотное прилегание. Отсутствие швов позволяет изделию оставаться незаметным под одеждой, обеспечивает максимальный комфорт и идеальное облегание фигуры. Подходит для повседневной носки, а также в качестве белья для занятий спортом или йогой.

Цена: 3 989 рублей.

Трусы-кюлот с высокой посадкой с лазерным кроем Invisible идеально подчёркивают талию.

Представлены в шести цветах: белый, чёрный, серо-бежевый, горячий шоколад, кристально-голубой, тёмно-терракотовый.

Классические трусы-кюлот с высокой посадкой изготовлены из сверхтонкого и эластичного капронового трикотажа по технологии “Lasercut” с высококачественной клеевой обработкой срезов. Модель дополнена мягкой гигиенической ластовицей из 100% хлопка. Отсутствие швов позволяет изделию оставаться незаметным под одеждой, обеспечивает максимальный комфорт и идеальное облегание фигуры. Идеально подходят для повседневной носки, а также в качестве белья для занятий спортом или йогой. *Сверхтонкий эластичный материал позволяет подбирать размер исходя из предпочтений по плотности посадки, например, XS/S может подойти для параметров M/L, а M/L для парaметров XL/XXL.

Цена: 1189 руб.



Также в коллекции представлены другие вариации моделей: топы с лазерным кроем, топы-борцовки, трусы-слипы, трусы-стринг.

Ознакомиться с ассортиментом Invisible и купить модели из капсулы можно на сайте: https://belleyou.ru/catalog/nizhnee_bele/invisible/?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=17032023_1&utm_content=17-03-2023 и в розничных магазинах бренда Belle YOU.

Ещё один важный аспект - экологичность. Фабрики, с которыми сотрудничает бренд, соблюдают общепризнанные стандарты охраны труда. При производстве изделий Belle YOU применяются инновационные технологии для экономии природных ресурсов. Заказы доставляются исключительно в экологичной упаковке из органических и переработанных материалов.