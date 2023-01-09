Mr.Doors реализовал дизайн-проект для Театра на Бронной

В рамках сотрудничества компанией Mr.Doors были полностью преображены знаковые пространства театра. Проект реализован специалистами бренда «под ключ»: от создания креативного дизайн-концепта до конечной установки предметов мебели.

В гостевой приемной театра появилась обновленная зона для кофе-брейков, а также полностью преобразилась переговорная: благородная мебель в классическом стиле стала не только эргономичной, но и визуально поддержала интерьеры театра.

Комната для отдыха актеров тоже стала более функциональной за счет современной системы хранения. Здесь расположится вся необходимая техника, а также найдется место для книг, фотографий, декора.

Работа над проектом велась B2B подразделением Mr.Doors, успешно развивающемся в направлениях работы с крупнейшими застройщиками, медицинскими учреждениями, культурными институциями.

Максим Валецкий, сооснователь, председатель совета директоров Mr.Doors:

«Театр на Бронной- культовое столичное место, а с приходом таких именитых специалистов, как Константин Богомолов, Лариса Ломакина и других он начал задавать новый вектор в культурной жизни Москвы. Сотрудничество с театром на Бронной для нас не только интересная с профессиональной точки зрения задача, но и возможность подчеркнуть свою причастность к высокому искусству. Ведь наши стремления схожи, продукция бренда вот уже более 26 лет вдохновляет людей и дарит им приятные эмоции. Убежден, что этот проект- начало большой дружбы с коллективом театра и его зрителями».

Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной

«Благодаря этому сотрудничеству мы полностью преобразили некоторые пространства театра: например, в переговорной появилась стильная мебель в классическом стиле, а одно из фойе театра стало более функциональным за счет современной системы хранения, техники и продуманного декора.

Для нас важен не только комфорт гостей, но и сотрудников театра. Поэтому, выбрав для партнерства Mr.Doors, мы заранее были уверены в качественном результате. Дизайн-проекты и мебель этой компании поддержат общий высокий уровень, который мы задали во время недавней реставрации, получив звание одного из самых красивых столичных театров».