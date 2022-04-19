«НАЦИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС ПРЕМИЯ: ТОП 20 успешных бизнес-проектов»
93
0
19 Апреля 202212:23
Вторая Церемония награждения в рамках Национальной премии в области культуры и бизнеса «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС ПРЕМИЯ: ТОП 20 успешных бизнес-проектов» состоялась в легендарном отеле «Советский» 16 апреля 2022 года.
Ее учредителем стал издательский дом «Мелон Групп» при поддержке ТПП РФ, НКО «Союз женских сил» по поддержке гражданских инициатив и проектов, Ассоциации банков России. Проект также поддержали Всероссийский Союз пиарщиков России и благотворительный фонд «Линия жизни».
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС ПРЕМИЯ – ежегодный национальный Конкурс и Премия, в рамках которой награждаются лучшие специалисты и компании в различных областях бизнеса по мнению бизнес-СМИ, руководителей общественно-деловых союзов и представителей экспертного Совета.
Цель Премии – продвижение ценностей отечественного предпринимательства через выявление, отбор, описание и тиражирование успешных практик и инициатив ведения бизнеса на территории России.
Среди экспертов Премии члены деловых союзов, представители бизнес-структур: Дмитрий Николаевич КУРОЧКИН, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ; Владимир Андреевич ГАМЗА, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике; Константин Юрьевич АРТЮХ, вице-президент Ассоциации банков России; Инга Валерьевна ЛЕГАСОВА, генеральный директор инвестиционно-торговой компании «ООО РемиЛинг 2000», вице-президент Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства, председатель правления некоммерческой общественной организации «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив» и многие другие.
В деловой части мероприятия прошла конференция и нетворкинг. Основная тематика: «Бизнес и Цели устойчивого развития».
Темы дискуссий:
o КСО и цели устойчивого развития: участие бизнеса на добровольной основе в развитии общества;
o Особенности частного и семейного бизнеса в России;
o Женское предпринимательство: стимул для роста в стране малого и среднего бизнеса.
Спикерами форума выступили представители экспертного совета и приглашенные гости.
Многие идеи лауреатов были направлены, в первую очередь, на помощь другим людям. Для награждения этих проектов была создана номинация «Социально ответственный бизнес», лауреатом которой стала Галина Юрьевна Волкова, основательница компании ОРТОМОДА, которая занимается индивидуальным производством ортопедической, реабилитационной обуви и индивидуальным пошивом эстетически-функциональной одежды для людей с инвалидностью.
Также эксперты отметили и самые креативные и индивидуальные проекты. В номинации «Уникальный продукт» победителем стала Наталья Александровна Новикова, основательница бренда «ДушеГрея». Наталья представляет уникальный бизнес-проект создания коллекций одежды по полному циклу - от создания принтов на ткани, разработки дизайна изделий, создания модельного ряда, пошива и реализации одежды. Бренд « Душегрея» узнаваем не только в России, но и за рубежом.
В рамках Церемонии награждения прошел традиционный благотворительный аукцион, целью которого стал сбор средств на оказание помощи подопечным благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Ведущим аукциона стал советский и российский телеведущий, телепродюсер Валдис Пельш. Среди гостей вечера: российская королева блюза Виктория Пьер Мари, Павел Глоба, Лама Сафонова и многие другие.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.