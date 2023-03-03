Не торопитесь покупать дорогие горнолыжные бренды

Олеся Алиева - мастер спорта международного класса по горным лыжам, призер Кубка Мира, участница Олимпийских игр. Мы встретились с Олесей в горнолыжном комплексе “Кант”, где она проводила закрытую тренировку для клуба “Высшая лига”. Получить мастер-класс от такой звезды спорта как Олеся Алиева практически нереально. Но многократная чемпионка России уже много лет поддерживает благотворительный проект “Лига мечты”, помогая детям с особенностями развития становиться сильными, самостоятельными и жить счастливой жизнью благодаря специальному реабилитационному спорту. Все полученные от тренировки средства идут в фонд целевого капитала (эндаумент) «Лига Мечты».Мы поговорили с Олесей для Интермода.ру о спортивном стиле одежды и что спортсменка предпочитает носить в повседневной жизни.

- Как с уходом зарубежных модных брендов вы выбираете спортивную одежду для жизни и тренировок?

- Выбираю из тех брендов, которые остались.

-Какие российские марки спортивной одежды вы любите? Почему?

- Мне нравятся Stayer, Grishko, Demix. Качество не хуже иностранных брендов, а качество Stayer, на мой взгляд, даже превышает многие из них.

- Одежда для спорта -что в ней важно?

- Любая одежда, и спортивная в том числе, должна нравится, быть удобной и технологичной.

- Вообще, вы модница? Следите за тенденциями моды, или просто предпочитаете комфортную повседневную и спортивную одежду, без ориентира на модные журналы?

- Отчасти. Больше ориентируюсь на свой вкус, но бывает и слежу за новыми тенденциями.

- Что для вас важно в одежде на каждый день и в спортивной одежде?

- Качество, привлекательная модель, натуральные материалы, удобство. В спортивной одежде еще технологичность.

- А как начинающему горнолыжнику правильно выбирать снаряжение для тренировок? На что стоит обратить внимание? И чего делать не следует?

- Если это касается одежды, то выбирать модели ориентируясь не только на красоту и удобство, но и соответствующую определенным характеристикам. Одежда должна дышать, но в тоже время не промокать и защищать от ветра. Не торопитесь покупать дорогие горнолыжные бренды.

- Вы любите платья и украшения в повседневной жизни?

- Да, платья очень люблю. Предпочитаю свободный фасон из натуральных тканей. А украшения практически не ношу, надеваю крайне редко. Нравятся и брючные костюмы, но носить мне их некуда.

- Ваш повседневный стиль одежды какой?

- Нет какого-то определённого стиля, в основном преобладает кежуал и спортивный.

Олеся была на тренировке в куртке “Лига мечты”. И сказала, что практически всегда берет ее на тренировки, потому что она очень технологичная, хорошо защищает от ветра, при этом дышащая и легкая.

Клуб “Высшая Лига” – сообщество успешных людей, любящих спорт, искусство и благотворительность. Прошедшая с Олесей Алиевой тренировка – всего лишь первое мероприятие в этом году. Впереди у клуба насыщенная программа, которая включает эксклюзивные встречи и серию авторских лекций и мастер-классов с не менее замечательными и известными людьми– спортсменами, актерами, режиссерами, искусствоведами - друзьями программы «Лига Мечты» как в спорте, так и в искусстве.

Стать участником закрытого клуба “Высшая Лига” и узнать о подробнее о ближайших событиях можно на сайте фонда "Лига Мечты” https://ligamechty.ru/ligaclub/