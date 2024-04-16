Вход
TOP



Интересно
Все сюжеты
Юлия Анатольевна Бурулева

Невесомость в каждом движении: капсула Invisible от бренда базового нижнего белья и одежды belle you

  • 114
  • 0
  • 16 Апреля 202413:57

Invisible — это бестселлер belle you. Базовая капсула нижнего белья с полюбившимися моделями. Ее задача — сохранять красоту изгибов женской фигуры. Ее роль — быть невидимым и деликатным помощником для каждой женщины в создании желанного внешнего вида. Великолепный союз — сверхтонкое белье и эстетика любимых образов.

Invisible — это трусы-слипы с высокой и средней видами посадки, трусы-стринг со средней посадкой, два топа на широких бретелях с застежкой и без. В этом сезоне капсулу дополнили топом с треугольными чашками и застежкой по спинке, которая позволяет регулировать объем изделия и обеспечивает прилегание к телу. Дизайнеры бренда обновили универсальную цветовую палитру коллекции — оттенки пломбир, нюдовый, черный, серо-бежевый, пудрово-розовый, ярко-голубой помогают подобрать белье под любой наряд. 

Эта невесомая капсула — результат кропотливого труда технологов и дизайнеров belle you. Капроновый трикотаж устойчив к многократному изгибу, хорошо держит форму и возвращается в нее после растяжения. Белье скроено по специальной технологии — идеально облегает фигуру и не выделяется под одеждой. Особым образом склеенные швы выдерживают многократные стирки. Ультрапрочная ткань отлично тянется. Модельный ряд включает размеры XS и XXL — belle you стремится, чтобы больше женщин нашли белье для себя.

Модели тонко чувствуют тело и не добавляют лишних деталей. Вы не ощущаете это белье. 

Знакомьтесь с капсулой Invisible в магазинах и на belleyou.ru: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/invisible/ И оставайтесь прекрасными!

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2024
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru