Невесомость в каждом движении: капсула Invisible от бренда базового нижнего белья и одежды belle you

Invisible — это бестселлер belle you. Базовая капсула нижнего белья с полюбившимися моделями. Ее задача — сохранять красоту изгибов женской фигуры. Ее роль — быть невидимым и деликатным помощником для каждой женщины в создании желанного внешнего вида. Великолепный союз — сверхтонкое белье и эстетика любимых образов.

Invisible — это трусы-слипы с высокой и средней видами посадки, трусы-стринг со средней посадкой, два топа на широких бретелях с застежкой и без. В этом сезоне капсулу дополнили топом с треугольными чашками и застежкой по спинке, которая позволяет регулировать объем изделия и обеспечивает прилегание к телу. Дизайнеры бренда обновили универсальную цветовую палитру коллекции — оттенки пломбир, нюдовый, черный, серо-бежевый, пудрово-розовый, ярко-голубой помогают подобрать белье под любой наряд.

Эта невесомая капсула — результат кропотливого труда технологов и дизайнеров belle you. Капроновый трикотаж устойчив к многократному изгибу, хорошо держит форму и возвращается в нее после растяжения. Белье скроено по специальной технологии — идеально облегает фигуру и не выделяется под одеждой. Особым образом склеенные швы выдерживают многократные стирки. Ультрапрочная ткань отлично тянется. Модельный ряд включает размеры XS и XXL — belle you стремится, чтобы больше женщин нашли белье для себя.

Модели тонко чувствуют тело и не добавляют лишних деталей. Вы не ощущаете это белье.

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