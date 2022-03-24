Ночной уход за кожей

Ночью наш организм отдыхает, расслабляется и восстанавливается. От качества сна напрямую зависит настроение и самочувствие на весь день. А состояние кожи находится в корреляционной взаимосвязи с правильно подобранным уходом. Ночной крем, сыворотки и маски питают и восстанавливают кожу, возвращая ей свежесть, здоровое сияние, придавая здоровый вид и замедляя процессы старения.

В этой подборке мы расскажем об эффективных продуктах ночного ухода от популярных брендов.

Ночной крем для лица Sammy Beauty Night Cream, 50 мл.

Цена: 2100 руб.

Невероятное преображение кожи всего за одну ночь? Это не сон! Если использовать важнейшее для Вашей красоты время по максимуму!

Ночной крем для лица с усиленной концентрацией омолаживающих компонентов — коллагеном, экстрактом водорослей и пептидным комплексом ActiRegX — запускает заложенные природой способности кожи к восстановлению и регенерации. Входящий в состав крема витамин E является сильнейшим антиоксидантом и так же борется с признаками старения. Масла жожоба и бабассу превосходно увлажняют и питают. Уже после одного применения Вы увидите, как мелкие морщины разгладились. Ваша кожа сияет и полна энергии, радует свежестью и упругостью.

Насыщенная и нежная текстура крема быстро впитывается, словно тает на коже. Вы ощущаете незабываемый комфорт. Аромат настраивает на расслабление и отдых.

Ключевые ингредиенты:

Коллаген в составе крема повышает эластичность кожи. Делает овал лица чётким, поддерживая его в форме «треугольника красоты». Длительно увлажняет, регулируя водно-липидный баланс. Выравнивает рельеф и оказывает противовоспалительное действие.

Экстракт водорослей улучшает синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, оказывает омолаживающее действие. Заметно сокращает глубину морщин.

Инновационный пептидный комплекс ActiRegX включает мощные процессы по очищению клеток от токсинов, обновляет кожу и возвращает ей молодость. Удерживает влагу в клетках, обеспечивая дополнительную увлажнённость и упругость.

Витамин Е регенерирует, защищает от преждевременного старения, сохраняет кожу мягкой и эластичной.

Масло бабассу (бразильского ореха) не закупоривает поры. Оно устраняет воспаления и шелушения, улучшает иммунитет кожного покрова. При длительном применении шлифует кожу и замедляет процессы старения.

Масло жожоба, не имеющее аналогов в растительном мире и называемое «жидким воском», богато большой концентрацией витамина Е. Быстро впитывается и обеспечивает защитный слой, идеально увлажняет и питает кожу.

Формулы всех средств Sammy Beauty разработаны по современным технологиям в синергии с природой. Создано компанией-участником проекта "Сколково".

Ночная обновляющая сыворотка с ретинолом от Mixit, 30 мл.

Цена: 595 руб.

Ночная обновляющая сыворотка с ретинолом вернет коже упругость и свежий вид. Сила ретинола поможет избавиться от мимических морщинок и заломов, уменьшит выраженность пигментных пятен и придаст коже ухоженный вид.

Как работает:

Ретинол способствует быстрому обновлению клеток, разглаживанию морщин и уменьшает выраженность пигментных пятен, оказывает выраженный антивозрастной эффект.

Сквалан помогает удерживать влагу в эпидермисе, повышает эластичность кожи и защищает ее от негативного влияния окружающей среды.

Масло макадамии глубоко питает, помогает предупредить сухость кожи, тонизирует и смягчает ее.

Результат:

упруготь и свежий вид;

избавление от мимических морщинок и заломов;

уменьшение выраженности пигментных пятен.

Для кого:

Для тех, кто хочет обновить кожу лица, избавиться от мимических морщинок и заметно улучшить состояние кожи в целом.

SKIN CHEMISTRY:

Это серия сывороток на основе эффективно действующих компонентов, направленная на удовлетворение разных потребностей кожи. Выбери для себя идеальную формулу, которая обеспечит полноценный уход и здоровье твоей коже.

Тканевая лифтинг-маска для лица и шеи с пептидным комплексом INSTENSYL от LIFECODE

Цена: 390 рублей

Воплощаем мечты в реальность вместе с нашей тканевой лифтинг-маской для лица и шеи с пептидным комплексом INSTENSYL. Никаких чудес, а лишь доказанная эффективность компонентов и разработанная профессиональными технологами формула. Благодаря содержанию инновационного компонента INSTENSYL, увлажняющая и очищающая маска пленка позволяет достичь продолжительного лифтинг-эффекта. В результате регулярного применения лифтинг-маски подтягивается овал лица, разглаживаются мимические морщинки, повышается эластичность кожи, улучшается цвет лица.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН 40+ от Eveline Cosmetics

Цена - 418 руб.

Интенсивно разглаживает и укрепляет структуру кожи, комплексно борется с признаками старения, заметно сокращает глубину и длину морщин, выравнивает микрорельеф эпидермиса и укрепляет его защитные функции.

Чистое 24К золото способствует синтезу коллагена, интенсивно регенерирует кожу и замедляет процесс старения, заметно сокращая морщины.

Ретинол (витамин А) стимулирует клеточное обновление кожи и выравнивает тон.

Гиалурон 3-го поколения (bioHyaCare®) обеспечивает неинвазивное заполнение морщин и укрепление структуры кожи.

Гексапептид нового поколения Dermaxyl™ ускоряет синтез коллагена и эластина, сокращает видимость морщин.

Ресвератрол и Экстракт ириса усиливают антиоксидантную защиту кожи, предотвращают внутриклеточные повреждения свободными радикалами.