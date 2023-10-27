Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Юлия Анатольевна Бурулева

Новая капсула базовых утепленных топов и легинсов Essentials от belle you

  • 200
  • 0
  • 27 Октября 202309:50

Бренд базового нижнего белья и одежды belle you создал капсулу самых необходимых вещей в гардеробе каждой девушки. Мягкие, утепленные легинсы и топы в базовых цветах можно носить самостоятельно или как второй слой для холодных дней. 

Легинсы – это одна из самых популярных моделей belle you. В этом сезоне бренд обновил капсулу и расширил молельный ряд. Легинсы доступны в двух вариантах с разными посадками и преимуществами. Гладкие легинсы изготовили из более плотной микрофибры, а пояс сделали более широким и упругим, чтобы обеспечить лучшее прилегание по талии.

Для коллекции выбраны базовые, натуральные оттенки, которые легко вписать в повседневные образы. Два чистых цвета — черный и молочный и варианты с меланжевым плетением в сером и кофейном цвете. В капсулу Essentials также вошли базовые лонгсливы в таких же цветах для создания лаконичных комплектов. Все модели доступны в размерах до 3XL/4XL.

Сочетайте капсулу с вашими любимыми повседневными вещами, составляйте комфортные образы на каждый день. Удобные базовые модели занимают не так много места, их легко взять в любое путешествие.

Новинки уже доступны на сайте и в офлайн-магазинах бренда: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/essentials/    

       

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2023
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru