Новая капсула бренда базового нижнего белья и одежды Belle YOU Smart Sport

Бренд базового нижнего белья и одежды Belle YOU представляет новую спортивную капсулу Smart sport и предлагает посмотреть на спорт как на часть вашего образа жизни. Мы ориентируемся на ритм жизни женщин и знаем, как в темпе большого города важно ценить собственное время, поэтому разработали коллекцию, с которой домашние тренировки станут еще эффективнее.

В капсулу вошли: укороченный лонгслив, кроп-топ с коротким рукавом, леггинсы и велосипедки с высокой посадкой и широким эластичным поясом, который деликатно подчеркивает талию. Все изделия мы выполнили в расширенной размерной сетке от XS/S до XL/XXL, а в цветовую гамму включили как классические черный и белый, так и яркий сезонный — нарцисс.

Помимо комфортной и универсальной спортивной формы, мы добавили красивые и эргономичные аксессуары, которые после тренировки благодаря лаконичному дизайну станут элементом декора в домашнем интерьере: минималистичные утяжелители для рук и для ног, гантели с силиконовым покрытием и массажный мяч для разминки и восстановления мышц.

Амбассадором капсулы была выбрана Вики Одинцова. Она давний друг бренда, ей близки философия и ценности Belle YOU. Спорт — важная часть жизни Вики — это и образ жизни, и способ признания в любви к себе и своему телу: “Для меня капсула Smart sport Belle YOU — это определенно про женственность. Тонкие линии, комфорт и наступление весны. Это отражение заботы и любви к себе в каждом дне, где бы ты ни была”.

Новинки уже доступны на сайте: https://belleyou.ru/search/?q=sport&utm_source=all&utm_medium=banner&utm_campaign=promo