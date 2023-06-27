Новая капсула купальников Splashes от бренда базового нижнего белья и одежды belle you

Еще больше выбора в разгар летнего сезона: бренд базового нижнего белья и одежды belle you представляет новую капсулу купальников Splashes.

Лимитированная капсула купальников с контрастной отделкой – это сплошные и раздельные модели с акцентной деталью в виде окантовки. Яркие сочетания цветов выделяются на пляже и освежают образ, как брызги волн.

В капсулу вошли: сплошные купальники на тонких бретелях, топы на тонких и широких бретелях, трусы слипы с высокой посадкой, трусы-шорты с низкой посадкой.

Глубокие насыщенные цвета и сочетания: черный, хурма и коралл, терракотовый и голубой возвращают к спортивной эстетике.

Капсула Splashes выполнена из плотного материала бифлекс, который идеален для создания купальников, фитнес и другой спортивной одежды, хорошо держит форму, подтягивает силуэт, обеспечивает комфортную посадку на теле, быстро сохнет.

Создавайте пляжные и городские образы. Топы будут отлично смотреться со свободными рубашками и пиджаками в качестве кроп-топа, а сплошной купальник можно носить как боди, сочетая с джинсами и длинными юбками, актуальными в этом сезоне.

Новая капсула на сайте belle you: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/splashes/