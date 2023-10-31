Новая капсула утонченного базового белья Eclat от belle you

Бренд belle you представил новую капсулу утонченного базового белья Eclat.​ Микрофибра — это биэластичный материал, т.е. материал, который тянется в обе стороны. Благодаря структуре микроволокна (нити в разы тоньше шелковых) внутри ткани создается множество воздушных полостей, материал без труда отводит излишнюю влагу от тела, великолепно дышит, быстро сохнет.

Топ дополнен регуляторами бретелей по длине, чтобы корректировать посадку изделия.

Топ и майка идеально подойдут для тех, кто предпочитает естественную поддержку груди и комфорт. Верхняя часть изделий обработана нежной тесьмой с фестонами. При создании белья из этой капсулы применяется технология Seamless, которая обеспечивает отсутствие боковых швов и комфортное облегание. Экологичный процесс производства капсулы позволяет минимизировать отходы.

Удобные базовые комплекты подходят для ежедневной носки. Цвета капсулы легко сочетать с повседневными осенними и зимними образами.

Eclat скоро в магазинах и уже в продаже на belleyou.ru: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/eclat.