Новинки по уходу за волосами от Biolage и Matrix

Профессиональный бренд ухода для волос Biolage представляет новую гамму для поврежденных волос STRENGTH RECOVERY. В ее основе сочетание уникальных восстанавливающих свойств веганского сквалана и передовых экологичных технологий.

Ежедневное использование термоинструментов, многократное расчесывание, укладки и окрашивание приводят к повреждению волос. Восстановить их поможет новый уход от Biolage.

Гамма STRENGTH RECOVERY от Biolage создана специально для восстановления волос после всех видов повреждений. Ключевой компонент гаммы – сквалан растительного происхождения. Сквалан имитирует естественные липиды волос и при активном использовании восстанавливает локоны и защищает их от будущих повреждений, одновременно придавая мягкость и блеск.

Насыщенная 100% активным веганским скваланом гамма STRENGTH RECOVERY помогает сделать волосы в 3 раза сильнее.

Все продукты Biolage не содержат ингредиентов животного происхождения и их производных, одобрены организацией Cruelty Free International и упакованы во флаконы, сделанные из 95% переработанного пластика. Кроме того, гамма STRENGTH RECOVERY разработана таким образом, чтобы ее производство на всех этапах оказывало минимально возможное воздействие на окружающую среду.

Шампунь для поврежденных волос со скваланом STRENGTH RECOVERY, 250 мл., цена - 1120 руб.

Нежный кремовый шампунь очищает, смягчает и разглаживает волосы, не утяжеляя их. Насыщенная пена помогает смыть загрязнения и остатки стайлинга, без агрессивного воздействия. Шампунь не содержит минеральных масел и подходит для всех типов волос, включая седые и окрашенные.

Кондиционер для поврежденных волос со скваланом STRENGTH RECOVERY, 200 мл., цена - 1210 руб.

Питающий кондиционер обладает густой насыщенной текстурой. Он уменьшает ломкость на 73%, оставляя волосы мягкими и шелковистыми. Веганская формула средства не тестировалась на животных, не содержит силиконов и минеральных масел.

Спрей для восстановления поврежденных волос со скваланом STRENGTH RECOVERY, 232 мл., цена - 1720 руб.

Легкий несмываемый спрей наносится в финале ритуала ухода за волосами, непосредственно перед укладкой. Он укрепляет и защищает ослабленные волосы от воздействия термоинструментов при температуре до 230°C. Спрей Strength Recovery также обогащен веганским скваланом, этот ингредиент защищает поверхность волоса и удерживает влагу внутри и на его поверхности.

Matrix представляет коллекцию обновленных стайлингов

В коллекцию вошло 5 базовых универсальных средств для укладки, с которыми легко справится как профессионал, так и новичок. Стайлинги надежно фиксируют прическу без утяжеления, липкости и эффекта склеенных волос.

Веганские формулы новинок подходят для всех типов волос и позволяют создавать самые разные образы: от гладких кос до упругих локонов и эффектных пучков!

Гель Контроллер/Controller

Для придания формы и скульптурирования

Гель с сильной фиксацией моделирует укладку, не склеивая волосы. Контроллер надежно держит форму укладки и придает волосам блеск, легко наносится и также легко смывается. Отлично подходит для создания эффекта "мокрых волос". Формула – веганская: без использования ингредиентов животного происхождения.

Лак-спрей Фиксер/Fixer

Для надежной фиксации

Лак-спрей Фиксер моментально высыхает, сохраняет объем и форму укладки до 8 часов, защищает от влажности, предотвращает пушистость и подходит для ежедневного использования. Формула – веганская: без ингредиентов животного происхождения.

Крем-паста-воск 3-в-1 Овер Эчивер/Over Achiever

Для структурирования и текстурирования

Продукт для текстурирования волос с инновационной формулой: наносится как крем, текстурирует как паста, фиксирует как воск. Пластичная формула не склеивает волосы и подходит для повторного моделирования укладки.

Спрей-воск для контроля и фиксации укладки Билдер/Builder

Для финального этапа укладки

Билдер – это легкий воск, который находится во флаконе под давлением и распыляется как спрей. Средство легко в нанесении и сочетает преимущества 2-х продуктов – фиксирует как лак и текстурирует как воск. Продукт обладает средней степенью фиксации и сатиновым финишем, а также придает объем. Формула – веганская: без ингредиентов животного происхождения.

Пудра для прикорневого объема и текстурирования волос Хайт Райзер/Height Riser

Для придания объема и фиксации

Текстурирующая пудра с сильной степенью фиксации разработана для мгновенного придания мега-объема. Подходит для создания объема у корней, не оставляет налета и не создает эффект припудренных волос.

Средства из обновленной коллекции стайлинга обладают легкими и приятными ароматами. Лак Fixer и спрей-воск Builder переливаются на волосах нотами лимона, ландыша и кедра. Крем-паста-воск Over Achiever 3-в-1 и гель Controller оставят яркий шлейф, – яблоко, кокос и мускус.

Больше информации о бренде и новинках – на официальном сайте matrix.ru

Лак-спрей Фиксер/Fixer – 1590 руб.

Гель Контроллер/Controller – 1590 руб.

Пудра для прикорневого объема и текстурирования волос Хайт Райзер/Height Riser – 1590 руб.

Спрей-воск для контроля и фиксации укладки Билдер/Builder – 1590 руб.

Крем-паста-воск 3-в-1 Овер Эчивер/Over Achiever – 1590 руб.