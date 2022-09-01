Новые бьюти-боксы от Royal Samples: в них есть всё и даже больше!

Скорый приход осени — это вовсе не повод для грусти, а скорее повод обновить свою косметичку и порадовать себя чем-то новеньким и интересным. Чтобы Вы встретили новый сезон во всеоружии, сервис ROYAL SAMPLES представляет новые БЬЮТИ-БОКСЫ, заказать которые можно ЭКСКЛЮЗИВНО на WILDBERRIES.

В этих коробочках с косметикой собраны средства для ухода и макияжа, продукты для лица и тела, полезные инструменты и многое другое для создания трендового образа на любой случай.⠀

К заказу доступны сразу 2 состава:

Бокс "Fantastic Look"

Внутри 23 косметических средства, ориентировочно на сумму 6600 руб.

Бокс "Gorgeous Beauty"

Внутри 23 косметических средства, ориентировочно на сумму 6900 руб.

Также в каждом боксе Вас ждет дополнительный подарок:

Маска стик с углем для очищения кожи или Сыворотка лифтинг за 60 сек или Домашние пилинг пады для лица с кислотами Epitech. Благодаря структуре профессиональной косметики для лица EpiTech даже при легком нанесении на лицо, обеспечивается практически мгновенное проникновение в самый нижний слой эпидермиса, который прилегает к дерме. Epitech делает инновационную косметику доступной!

Травяная маска для волос "Детокс со скрабирующим эффектом" Zeitun, который дарит коже глубокий уход с полноценным очищением кожи головы и корней от жирности, приятым массажем и эффективной борьбой против перхоти и выпадения волос. Скраб позволяет создать шикарный прикорневой объем, увлажняет волосы и не оставляет масляный финиш!

Расческа для волос VonU — она повторяет контур головы и эластично изгибается без повреждений. Весь секрет в мягком и гибком соединении зубцов, образованном из литого материала для лёгкого очищения, которое не оставляет пространства для накопления загрязнений, негативной микрофлоры и разрушения!

В боксах Вы можете найти потрясающие продукты от мировых и российских брендов:⠀

• Набор для ухода за кожей лица: гель для умывания, сыворотка, дневной крем для лица The U. Удобный и полезный набор, с которым при любых обстоятельствах правильно заботиться о коже и обеспечивать ей полный комфорт.

• Стойкий карандаш для губ OK beauty, с которым Вы легко сможете создать стильный макияж на целый день — карандаш обладает стойкой формулой, при этом не ощущается на губах!

• Гель для душа NORD'S SECRET, в состав которого входят эфирные масла для бережного очищения и ухода за кожей тела.

• Кондиционер для волос «Итальянский ирис» Alan Hadash —секрет красивого и благородного блонда без желтизны! Кстати, он также оказывает волосам интенсивный уход без утяжеления, благодаря чему его можно использовать и не блондинкам.

• Шампунь «Итальянский ирис» Alan Hadash, который отлично работает в паре с кондиционером и позволяет добиться желанного оттенка и долго поддерживать его после окрашивания.

• Кружевные гидрогелевые патчи для романтичных натур 7 days, с помощью которых можно быстро избавиться от следов бессонной ночи: отечности, сухости кожи и усталости. Они тонизируют, укрепляют сосуды, питают, улучшают цвет и тонус кожи, придавая ей здоровое сияние, делая эластичной.

• Гидрогелевые патчи для глаз после занятий спортом Активный четверг 7 days — с ними Ваша кожа вокруг глаз становится подтянутой, гладкой и сияющей энергией. Активные компоненты обеспечивают свежесть, борются с темными кругами и пигментными пятнами, снимают отечность, успокаивают и увлажняют кожу.

• Увлажняющая тканевая маска для кожи вокруг глаз с лифтинг-эффектом KRIO Levitasion, которая обладает сильным охлаждающим эффектом и обеспечивает длительное ощущение свежести, снимает отечность, тонизирует кожу вокруг глаз, устраняет темные круги под глазами.

• Тканевая крио-маска для кожи вокруг глаз против мешков СИЯЮЩИЕ ГЛАЗКИ Levitasion с флавоноидами, обладающая сильным охлаждающим эффектом и обеспечивающая длительное ощущение свежести в сочетании с противовоспалительными свойствами. Она снимает отечность, тонизирует кожу вокруг глаз, борется с «мешками» и темными кругами под глазами.

• Тканевая маска для лица Institute Estelare, основу которой составляют натуральные растительные экстракты. Маска обладает направленным действием, преображая кожу и заряжая ее красотой.

• Базовый крем-топ «Умная формула» Funny Organix с «умной формулой» компонентов. Работает сразу в 4 направлениях: длительное увлажнение, улучшение текстуры, придание гладкости и сияния.

• Концентрированная пенка-маска-скраб для умывания 3 в 1 Funny Organix — универсальный продукт для очищения и комплексного ухода за кожей. Средство увлажняет, очищает от токсинов, отшелушивает, выравнивает рельеф, повышет упругость и эластичность!

• Ореховый батончик QWIKLER Snaq Fabriq. Это новинка бренда, которая содержит в своем составе много-много орехов, перемешанных в толстом слое ароматной карамели, покрытых НАСТОЯЩИМ молочным шоколадом — и всё без сахара! Вкусно и полезно 2 в 1.

• Крем ночной против несовершенств Нормакне Dermedic, который работает над причинами образования и обострения прыщей,уменьшает количество бактерий, вызывающих прыщи. Бережно отшелушивает омертвевшие клетки, улучшает внешний вид кожи, разглаживает ее, выравнивает цвет и уменьшает недостатки!

• Ультра-увлажняющий успокаивающий крем Нормакне Dermedic — эффективное решение проблем кожи, склонной к акне. Крем предназначен для ежедневного дополнительного ухода, интенсивно и глубоко увлажняет, немедленно успокаивая раздражение

• Тканевая маска с водорослями и коллагеном Limoni. Она содержит в своем составе также витамин Е, экстракт сока алоэ, пантенол и бета-глюкан. Благодаря такому сочетанию ингредиентов, маска улучшает цвет лица, восстанавливает уставшую кожу, обеспечивает глубокое увлажнение.

• Противоотечная маска с пептидным комплексом Lifecode, при регулярном применении которой улучшается цвет лица, кожа становится более подтянутой и уменьшаются следы усталости! Инновационный пептидный комплекс EYE REGENER® стимулирует отток лимфы и активизирует процессы обмена в коже, что способствует уменьшению отёчности, а также улучшает тургор кожи и цвет лица

• Очищающая альгинатная маска «Хрустальные брызги» Teana, главными активными компонентами которой являются натуральные морские водоросли, минералы, папайя, аргинин и миоксинол. Она улучшает микроциркуляцию и защитную функцию кожи, а также мощно воздействует на процессы в глубоких тканях, обеспечивая пролонгированный омолаживающий эффект!

• Маска тканевая для лица Детокс Cettua. Главный супер-ингредиент маски – экстракт бамбукового угля. Бамбуковый уголь бережно очищает кожу от загрязнений, снимает раздражение и уменьшает отечность. А также увлажняет кожу, повышая ее упругость и эластичность.

• Паровая маска для глаз Megrhythm, которая снимает напряжение с уставших глаз, нежно обволакивая глаза и область вокруг глаз теплом и паром, обеспечивая комфортное нагревание до температуры 40°. Это может быть сравнимо со СПА процедурой для ваших глаз, которая окутает вас приятным ощущением заботы, создаст атмосферу отдыха, поможет снять дневное напряжение и полностью расслабиться.

• Ночная маска Beauty Bar – средство, которое делает ночной отдых еще более эффективным. Она не только насыщает кожу полезными микроэлементами, но и подготавливает ее к утреннему нанесению макияжа!

• Антибактериальный спрей Solomeya. Это настоящий маст-хев, который должен быть у каждой девушки. Обеспечивает не только надежную защиту, но и ухаживает за кожей рук!

• Сыворотка для лица увлажняющая с гиалуроновой кислотой SENTENSLAB, которая подойдет для девушек, стремящихся сохранить молодость кожи. Гиалуроновая кислота увлажняет, способствует обновлению клеток кожи, синтезу коллагена, восстановлению водного баланса, нормализует pH-баланс.

• Маска для лица гиалуроновое восстановление Likato – она способна моментально придать подтянутый вид уставшей и подверженной возрастным изменениям коже, вернуть ей состояние комфортной увлажненности, наполнить здоровым сиянием.

• Масло для роста ресниц и бровей L’avant Laboratory. Входящие в состав средства для роста бровей и ресниц натуральные масла, растительные экстракты и витамины стимулируют обменные и регенеративные процессы в волосяных фолликулах, пробуждают спящие волосяные луковицы, укрепляют структуру волосков и создают на их поверхности барьерную пленку.

• Гель для умывания Pure Black глубокоочищающий Beautific - это глубокое детокс очищение для комбинированной и жирной кожи. Формула с бамбуковым углем и чайным деревом интенсивно вытягивает пыль, токсины, излишки себума и остатки макияжа с глаз, сужает поры на носу, борется против комедонов и угрей

• Очищающая пенка для возрастной кожи лица 30+ Mixit, которая создана для снятия водостойкого макияжа с области вокруг глаз и бровей и глубокого очищения пор возрастной и зрелой кожи от загрязнений. Чистящая жидкость, как мыло, имеет матирующий, регенерирующий и успокаивающий эффект, смывает грязь без покраснений, воспалений и раздражений

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