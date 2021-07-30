Новый аромат «PURPLE ACCENTO» от парфюмеров XERJOFF

Xerjoff Purple Accento — роскошная восточно-цветочная композиция для женщин и мужчин, облаченная в изысканный флакон, инкрустированный драгоценными кристаллами насыщенного фиолетового оттенка. Чарующий роскошный аромат открывают эффектные аккорды гиацинта, освежающего ананаса и солнечного, жизнерадостного мандарина, сплетающиеся с головокружительными оттенками медово-терпкого жасмина, обжигающего розового перца и загадочных ягод логанберри. В финале композиции звучит волнующий, чувственный шлейф из мотивов шелковистого мускуса, сладковато-дымного уда, драгоценной амбры, сладострастной ванили и сандала. Что осталось неизменным, так это ощущение романтичной влюбленности, невероятная стойкость аромата и его незабываемая, соблазнительная сила.

В своей работе парфюмеры компании используют экстракты, извлеченные с помощью новейших технологий из самых ценных растений, которые наделяют ароматы уникальным характером. В результате получаются по-настоящему особенные композиции, в которых сочетаются традиции и современность. «Качество – это не случайность, а результат точного намерения, серьезных усилий, продуманных решений и мастерского исполнения. Оно отражает мудрый выбор из множества альтернатив, – отмечает Серджио Момо (CEO, Xerjoff) - Качественный аромат – это всегда нечто большее, чем просто запах. Искусно выполненный, он представляет собой идеальное сочетание безупречных компонентов, доведенных до совершенства.»

Специальная коллекция Velvet состоит из 6 плотных, тактильных и загадочных ароматов. Вдохновением для создания этой линии послужил бархат, обладающий особой мягкостью и теплотой, а также интенсивным сиянием.