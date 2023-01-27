Новый сезон выставки Fashion Style Russia

18 января в Смоленском пассаже прошел пресс-завтрак, посвященный проведению международной выставки одежды, обуви, аксессуаров и услуг Fashion Style Russia. Модератором встречи выступила генеральный директор выставки Александра Сакаева, его посетили свыше 50 представителей СМИ.

Участниками встречи стали:

Алексей Нечаев , лидер партии «Новые люди», депутат Государственной думы, основатель компании Faberlic;

, лидер партии «Новые люди», депутат Государственной думы, основатель компании Faberlic; Андрей Разбродин , президент Союза текстильной и легкой промышленности;

, президент Союза текстильной и легкой промышленности; Игорь Сурин , президент Российского союза кожевников и обувщиков, глава ГК «Русская кожа»;

, президент Российского союза кожевников и обувщиков, глава ГК «Русская кожа»; Виктор Константинопольский , руководитель ГК «Русский мех»;

, руководитель ГК «Русский мех»; Вера Иванова , программный директор выставки Fashion Style Russia;

, программный директор выставки Fashion Style Russia; Георгий Ростовщиков , президент Международной ассоциации байеров;

, президент Международной ассоциации байеров; Игорь Гуляев , известный российский дизайнер;

, известный российский дизайнер; Евгения Мальцева , режиссер и организатор подиумных показов,

, режиссер и организатор подиумных показов,

В своих выступлениях спикеры рассказали о выставке Fashion Style Russia, деловых и развлекательных мероприятиях, запланированных в ее рамках. Она пройдет в Павильоне № 1 Международного выставочного центра «Крокус Экспо» 14-17 февраля 2023 года.

Серию выступлений открыл Алексей Нечаев, депутат Государственной Думы, основатель компании Faberlic. Говоря о состоянии дел в экономики страны, он сказал: «Я уверен, что в сложившихся обстоятельствах нам нужна новая промышленная политика. И необходим не перевод экономики на военные рельсы, а формирование экономики, которая будет учитывать все возможные риски. Новая промышленная политика должна в обязательном прядке поддерживать тот бизнес, тех предпринимателей, которые не только надеются на государственную поддержка, а сами прикладывают все усилия для развития. Я очень надеюсь, что и в легкой промышленности, и в кожевенной, в обувной, в текстильной это произойдет. Потому что это - огромная отрасль».

Президент Союза текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин в своем выступлении отметил, что отраслевая организация будет активно развивать выставку, тем более что к ней есть большой и серьезный интерес. «И сегодня количество российских брендов, дизайнеров, которые бы хотели двигаться вперед, которым требуется и выставочная площадка, и условия продвижения, и финансовые программы и т.д., – это и есть наша выставка, площадка для такой работы. Поэтому всех приглашаем на Fashion Style Russia», – сказал он.

Глава ГК «Русская кожа» и глава РСКО Игорь Сурин подчеркнул, что отрасли очень нужна выставка, та площадка, которая могла бы стать федеральной, сконцентрировать и показать все возможности отрасли. «Мы никак не могли найти такую площадку. Наши коллеги из легкой промышленности, имея опыт организации выставок, организовали Fashion Style Russia. И некоторые наши компании в прошлом сезоне участвовали в ней, они отметили высокий потенциал этой выставки», – сказал он. «На Исполкоме Союза мы единодушно решили принять предложение – стать соорганизаторами мероприятия. Под нашу секцию «Кожа, комплектующие, обувь» была выделена практически половина выставочной площади. И на сегодняшний день она уже в большей части заполнена. В выставке примут участие все ведущие кожевенные заводы, большое количество обувных фабрик, производителей, а также «химики» и производители комплектующих. В рамках выставки мы планируем сделать деловую программу, провести открытую сессию с участием государственных органов», – рассказал Игорь Сурин.

Программный директор выставки Fashion Style Russia Вера Иванова обратила внимание на то, что деловая программа во многом ориентирована на байеров. «У нас будут организованы специальные байерские экскурсии, в которых стилист, тренд-вотчер проведет практические мероприятия, расскажет, как из того, что есть на выставке, создать 100% -продаваемый ассортимент, чтобы байеры смогли не просто прийти посмотреть и сказать, что им нравится, а под руководством опытного специалиста уточнили вопросы, которые помогут им потом в дальнейшей этой работе».

В предстоящем сезоне в рамках выставки впервые пройдет Салон соболя и натурального меха. Руководитель ГК «Русский мех» Виктор Константинопольский поблагодарил организаторов за поддержку российских дизайнеров. «В числе ведущих российских модных брендов я бы отметил такие, как Гуляев, Ахмаддулина, Сергиенко. Их нужно привлекать, поддержать, надо их поднять. К сожалению, не мы задаем сегодня тон в моде и одежде. А поддержка, которую мы можем оказать своим дизайнерам, должна помочь им подняться, развиваться, дать им хорошую фактуру, с чем они могут в дальнейшем работать», – заявил он.

С этим мнением согласился президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков. Он напомнил, что «мы живем сейчас в такое время, когда нужно вместе работать для достижения общих целей и задач». «Наша страна – это большой универмаг, у нас производится огромный ассортимент разных категорий, производителей, существует и прекрасный масс-маркет, и люкс. Сегодня нужно идти дальше, расширять ассортимент, расширять бренд-пакет», – считает организатор проекта Fashion Hub.

Российский дизайнер Игорь Гуляев также согласился с тем, что в сегодняшнее время нам всем необходимо объединяться, делать все возможное, чтобы как можно больше в стране производилось красивой одежды, проходило интересных мероприятий, событий, связанных с модой. По его словам, «у нас есть и площади, и организаторы, и байеры, и производители. Просто необходимо нам всем очень серьезно взяться, включиться и, конечно же, искать новые ходы, возможности, коллаборации, которые приведут к росту легкой промышленности».

О проекте Fashion Style Podium рассказала режиссер и организатор подиумных показов с международным опытом Евгения Мальцева. Она отметила, в частности, что в этом сезоне проект изменил свой формат: «Чтобы участники мероприятия не уставали, мы организуем проведение мероприятий сетами. В каждом блоке будет 3-4 показа, и все они поделены по сегментам: детская одежда, взрослые вещи: меха, белье, одежда. В общей сложности предполагается не менее 15 показов, притом что впереди месяц, и заявки на участие в проекте еще поступают».

Директор Fashion Style Russia Александра Сакаева также напомнила, что в рамках мероприятия будут организованы национальные салоны Белоруссии и Узбекистана, которые примут участие в мероприятии впервые. Не был забыт и Салон локальных брендов как продолжение стратегии развития российской легкой промышленности, который вызвал большой интерес.

В заключение Вера Иванова выступила с сообщением о новинке выставки - конкурсе на соискание премии в двух номинациях: «Лучшая витрина и/или входная группа» и «Самый активный байер выставки».