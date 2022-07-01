25 июня в рамках Московской недели моды прошел показ коллекции GULЯЙ модного российского дизайнера Игоря Гуляева. У фонтана «Дружба Народов» на ВДНХ собралась самая взыскательная и модная публика Москвы.

Летний закат, игривое разноцветье переливов водных струй, слегка утомленные солнцем скульптуры красавиц – республик. Более гармоничной обстановки невозможно придумать:

GULЯЙ после двух лет вирусного заточения.

GULЯЙ без масок и кодов.

GULЯЙ - это про моду. Это про Россию. Ведь у моды нет границ и национальности. Неважно - из города ты или из деревни. В какой стране ты живешь. Мода в не политики, она объединяет.

Яркая, ритмичная, молодежная.

Под музыку DJ Федора Фомина новая коллекция от Гуляева прозвучала как призыв к чему-то новому, интересному, неизведанному. Лето - время жить и наслаждаться. Набираться сил. Развиваться. Созерцать красоту природы и создавать новые проекты.

GULЯЙ – это, прежде всего, уютно. Теплые вязаные свитера и шапки. Спортивные костюмы. Широкие крутки и ветровки с капюшоном, которые укроют от дождя и ветра во время прогулки. Яркие удобные толстовки. Легкие, воздушные юбки, придают нежной женственности, но в тоже время не стесняют движения. К ним не нужны шпильки. Любая удобная обувь без каблука не нарушит изящного образа.

Неспроста одежду от Игоря Гуляева так любят наши знаменитости. Людям, которые всегда на виду, даже во время прогулки надо выглядеть стильно, ярко, узнаваемо.

На показе присутствовали Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Алла Крутая и другие.

Автор: ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА