Оксана Федорова готовит цикл программ о музыкальной истории Петербурга!

Известная телеведущая Оксана Федорова вместе с творческой группой своего благотворительного фонда приступила к съемкам нового сезона телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который направлен на популяризацию музыкального наследия великих русских композиторов, а также поддержку юных музыкантов.

«Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» призван показать всю мощь, красоту и разнообразие нашей великой культуры, которая всегда была и будет бесконечным источником вдохновения для музыкантов, писателей, хореографов, - отметила Оксана Федорова. - Для наших детей приобщение к наследию классиков обеспечивает формирование культурной и национальной идентичности. Только через культуру, образование и интерес мы сможем вырастить достойное поколение новой России».

В 2022 году проект объединит 2 столицы: 10 выпусков цикла «Музыкальная Москва» и 5 выпусков «Музыкальный Петербург» посвящены жизни и творчеству великих композиторов и музыкантов, жизнь и творчество которых оказали влияние на культурную историю не только России, но и всего мира.

В северной столице проект реализуется при поддержке благотворительного фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир», каждый выпуск – это телепутешествие по памятным местам, связанным с судьбами композиторов, имена которых стали символом русской классической музыки: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина и Д. Д. Шостаковичу!

Именно в Петербурге были заложены основы высшего музыкального образования - здесь были открыты первые в России Консерватория и Филармония, а Певческая капелла является старейшим местом музыкальной культуры нашей страны.

Впервые проект был реализован в 2021 году при поддержке Фонда Президентских грантов и охватил 4 города: Москва, Псков, Курск и Тверь. Общее количество участников и зрителей проекта превысило 5 млн. человек. По итогам Советом фонда было принято решение масштабировать проект, включив в него проведение ежегодного конкурса юных музыкантов, запуск системы стипендий и программу поддержки музыкальных школ и колледжей с целью обновления фонда музыкальных инструментов.

Саундтрек к проекту «Моя Россия: музыкальное путешествие» написал известный петербургский композитор, поэт, член Союза журналистов Санкт-Петербурга Михаил Крылов, который с 2022 году выступает музыкальным продюсером проекта. «Сегодня крайне мало программ о классической музыке адаптированы для детской и подростковой аудитории, – отметил Михаил Крылов. - И такие проекты, как «Музыкальное путешествие» несут в себе большой информационный потенциал, поскольку в понятной, доступной и интересной форме знакомят подрастающее поколение с историей своей родной страны - через музыку и творчество великих композиторов, которых каждый из нас знает с детства».

Видеовизитка проекта «Музыкальный Петербург»: https://youtu.be/VpBGasRwnng

Программы проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» объединяют образовательный и развлекательный контент – через призму города, его духа и атмосферы мы открываем интересные, порой малоизвестные факты из жизни и творчества композиторов и музыкантов, истории создания великих музыкальных произведений, вошедших в мировую классику. Ведущая проекта Оксана Федорова во время съемок встречается с потомками великих музыкантов и меценатов, деятелями культуры и искусства, педагогами и юными дарованиями, чтобы раскрыть всю глубину и потенциал нашей национальной культуры.

Трансляция программ «Моя Россия: музыкальное путешествие» запланирована на сайте проекта, онлайн-платформах, а также ТВ-каналах.

Видеовизитка проекта «Музыкальная Москва»: https://youtu.be/Rc_z2u0Ql2M

Стратегические партнеры проекта: Российский национальный музей музыки, Российское движение школьников, Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, фонд «Созидающий мир», Международный фонд имени Н.Ф. фон Мекк

Партнеры: театр «Килизэ», арт-пространство «Zarenkov Gallery», отель Majestic

Информационные партнеры: радио «Орфей», медиагруппа «Комсомольская правда», ClassicalMusicNews.ru, журнал «Отдых в России», Центральная служба новостей.