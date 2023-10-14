Она иная & Sochi Fashion Week - парфюмированная коллекция в коллаборации бренда профессиональной косметики

История создания ароматов состоит из массы факторов – это и любовь основательницы бренда Она Иная, Олеси Мустаевой, к миру fashion, и референсы создания флакона с необычными для бренда линиями – словно имитация строчки и архитектуры кроя одежды, и выбор из более чем 160 образцов отдушек 4 самых «fashion».

Общий тон ароматов – это разность направлений моды, которую из сезона в сезон показывают российские дизайнеры. «Для нас, как для бренда, который, как и мир моды, глубоко связан с сенсорным опытом человека, с эмоциональным восприятием и ощущениями, выход в такую коллаборацию является стратегическим шагом. Как и одежда, представленная на подиуме, каждый наш продукт рассказывает собственную историю. – поделилась Олеся Мустаева. – Четыре абсолютно разных аромата: Палисандр, Богема, Империя, Мираж – про унисекс, провокацию, нарочитую женственность и бессменную классику».

В каждом из четырех ароматов коллекции (Палисандр, Мираж, Богема, Империя) представлены по 7 продуктов: спрей для тела, жидкий шампунь, кондиционер для волос, скраб для тела, гель для душа, крем для тела, жидкое мыло.

Сходятся все 4 аромата только в одном – каждый из них абсолютно небанальный, затягивающий и пьянящий, как атмосфера мира fashion!

P.S По отзывам первооткрывателей заветных баночек (которые смели лимитированный тираж за первый же день Недели Моды в Сочи), средства однозначно готовы потеснить в ванной люксовых друзей – продукты в лакшери дизайне с fashion ароматами доступны по цене и транслируют неизменное качество и заботу о клиенте.