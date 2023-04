Открытие бутика WIN WAY Омара Байрамова состоялось в Москве.

12 апреля весь цвет столичной светской жизни собрался на первом этаже гостинице Пекин, в здании которой бизнесмен Омар Байрамов открыл свой первый бутик WIN WAY в Москве.

Бутик российских дизайнеров WIN WAY начал свою историю в 2016 году в городе Сочи. За 7 лет он превратился в знаковое место для всех модников, живущих и прилетающих в главный курорт России. В рамках бутика WIN WAY владельцем Омаром Байрамовым были открыты новые имена среди российских модных дизайнеров, а также сделаны знаковые коллаборации с известными кутюрье, такими как Игорь Чапурин, Артём Кривда, брендом A La Russe. Брэнд WIN WAY тепло сотрудничает со многими звёздами шоу-бизнеса, в том числе с "королём эстрады" Филиппом Киркоровым, за что удостоился премии Brand Awards.

Поздравить Омара пришли - Катя Гусева, Ирина Ортман, Артём Кривда, Маша Вебер, Согдиана, Олеся Константинова, Мэри Ян, Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Стелла Ндомби, Маша Цигаль, Илья Гуров, Светлана Шевченко, Александр Наумко, Anse, Ivan, Лиза Гинзбург, Саша Градива, Алёна Блин Жигалова, Дмитрий Иноземцев, Дарья Кузнецова, Катя Лель, Денис Казьмин, Лена Семенова, Виктория Заикина, Феликс Грозданов, Сергей Эфрон, Игорь Скрипко, Евгений Гор, Арчи, Антон Трегубов, Константин Андрикопулос, Дима Волков, Марк Горобец и другие.

«Я благодарю всех своих друзей и коллег за то, что сегодня были со мной! Все сми, фотографов и блогеров. Отдельные слова благодарности моим партнёрам и единомышленникам - Соне и Армену Туманян. Без вас этого бы не случилось! Дальше - больше! О русских дизайнерах узнает весь мир! И это только начало!» - Омар Байрамов.