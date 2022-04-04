Открытие новых зон Gold Brands в магазинах Familia

В нескольких магазинах офф-прайс сети Familia в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открылись корнеры премиальных брендов Gold Brands. Благодаря оригинальному концепту пространства Gold Brands, шопинг в Familia становится еще интереснее. Все дизайнерские бренды собраны в одном месте, с отличными скидками для покупателя, достигающими 85% по сравнению со регулярными розничными магазинами.

Ассортиментная линейка Gold Brands включает мужскую, женскую и одежду, обувь, а также аксессуары таких известных мировых брендов как: Trussardi, Fabi, Armani, Bugatti, Replay, Wrangler, Diesel, Roberto Cavalli, Pepe Jeans, Tosca Blu, Piquadro, Steve Madden, Pierre Cardin, Roccobarocco, Liu Jo, Lindeberg. Благодаря регулярному обновлению коллекций, корнер становится местом притяжения не только для постоянных покупателей, с любовью и доверием относящихся к сети Familia, но и для широкого круга поклонников моды.