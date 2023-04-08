Пасхальные каникулы для всей семьи в отеле Cora Cora Maldives

Пасхальные каникулы - лучшее время для путешествия всей семьей. Что может быть приятнее отдыха с самыми близкими людьми в райском месте, теплое солнце и белоснежные пляжи которого заряжают положительной энергией на многие месяцы вперед. Команда пятизвездочного отеля Cora Cora Maldives позаботилась о ярких впечатлениях, которые останутся в памяти надолго.

С 5 по 12 апреля курорт Cora Cora Maldives приглашает гостей всех возрастов отправиться на поиски приключений в компании Гарри Поттера.

В детском клубе CoRa Kids® на протяжении всей недели будут проходить тематические мастер-классы – маленькие путешественники смогут самостоятельно смастерить волшебную палочку и баннеры Хогвартса, научатся рисовать золотого снитча, плести браслеты и делать карандаши-метлы. Не обойдется без охоты за пасхальными яйцами – они будут спрятаны по всему острову. Как детям, так и взрослым придутся по душе зажигательные вечеринки в бассейне со множеством надувных кругов, просмотр фильмов в кинотеатре под открытым небом и чаепитие с колдуном.

Рестораны отеля, специализирующиеся на кухнях разных стран мира, также подготовят тематические завтраки, пасхальные бранчи и ужины. Каждый вечер маленьких путешественников и их родителей будут ждать яркие магические шоу и живые выступления артистов, которые дополнят атмосферу праздника и волшебства.

Завершит насыщенную программу Юле бал, который пройдет под веселые ритмы прямо на пляже.