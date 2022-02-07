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Алексей Бобровский

Показ художника по костюмам Игоря Дадиани в рамках выставки «Уникальная Россия»

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  • 07 Февраля 202210:31

29 января в рамках fashion-программы Центра «Грани» на выставке «Уникальная Россия» прошел эксклюзивный показ от специального гостя форума – знаменитого режиссера, дизайнера,  историка моды, художника  по костюмам Игоря Дадиани.  

Заслуженный  художник  Чувашии,  автор и художник по костюмам к спектаклям и кинофильмам, таким как "Гардемарины", "Тайны дворцовых переворотов" и многим другим. На подиуме в показе Игоря Дадиани взорам гостей предстали и костюмы из кинофильма «Гардемарины, вперед!», среди которых костюмы Кристины Орбакайте и Михаила Боярского.

Показ состоялся при поддержке продюсерского центра-театра моды ДЕТKIDS и лично руководителя Натальи Девятых – режиссёра-постановщика всероссийских конкурсов красоты и таланта, хореографа-постановщика модных показов.

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