Показ художника по костюмам Игоря Дадиани в рамках выставки «Уникальная Россия»

29 января в рамках fashion-программы Центра «Грани» на выставке «Уникальная Россия» прошел эксклюзивный показ от специального гостя форума – знаменитого режиссера, дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани.

Заслуженный художник Чувашии, автор и художник по костюмам к спектаклям и кинофильмам, таким как "Гардемарины", "Тайны дворцовых переворотов" и многим другим. На подиуме в показе Игоря Дадиани взорам гостей предстали и костюмы из кинофильма «Гардемарины, вперед!», среди которых костюмы Кристины Орбакайте и Михаила Боярского.

Показ состоялся при поддержке продюсерского центра-театра моды ДЕТKIDS и лично руководителя Натальи Девятых – режиссёра-постановщика всероссийских конкурсов красоты и таланта, хореографа-постановщика модных показов.