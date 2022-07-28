Пресс-завтрак выставки Fashion Style Russia  в «Смоленском пассаже»

27 июля в ТДК «Смоленский пассаж», на 4 этаже, состоялся пресс-завтрак, посвященный премьере выставки Fashion Style Russia, которая состоится 23-26 августа в павильоне N1 выставочного комплекса «Крокус Экспо». Место встречи с журналистами выбрано с определенным подтекстом: новая выставка моды в Москве собрала на своей площадке, в основном, бренды сегмента средний и средний плюс, а также премиальные марки, а торгово-деловой комплекс «Смоленский пассаж» это знаковая площадка для мира моды в центре столицы. В непринужденной обстановке континентального завтрака представителям СМИ рассказали о концепции выставки Fashion Style Russia, ее целях и задачах.

С приветственным словом к участникам, в том числе онлайн формата обратились Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ и Ольга Кудрявцева, главный редактор журнала Lingerie и куратор раздела выставки Fashion Lingerie. Оба спикера вышли на связь из Флоренции, где сейчас проходят профильные выставки и каждый отметил большой интерес итальянских производителей и отраслевых ассоциаций к новому модному проекту в Москве, и уже ведут переговоры об участии в весеннем сезоне выставки.

Александра Сакаева, соучредитель выставки Fashion Style Russia, директор международных выставок обуви и кожгалантереи SHOESSTAR представила концепцию и цель выставки: объединить в одном месте все сегменты фэшн-индустрии. Поэтому в основу классической выставки моды внесена концепция сегментированного салона, когда байеру удобно осматривать коллекции, за короткое время провести деловые переговоры и параллельно принять участие в деловой программе. Поэтому экспозиция не делиться на страны и регионы, а представляет целевые коллекции по направлениям: Салон одежды (мужской, женской, детской); Салон обуви, Салон белья, Салон аксессуаров и т.д.

Анна Шарендо, генеральный директор выставки Fashion Style Russia и топовый байер-консультант сообщила, что к настоящему времени решение об участии в выставке подтвердили 150 брендов, которые представляют в основном средний сегмент и средний плюс. Даже китайские бренды привезут коллекции премиального формата с высоким качеством. Также Анна отметила, что это первая выставка формата подобного формата - базирующаяся на 100% правилах и принципах европейских мероприятий, в частности итальянских выставках, Fashion Style Russia впервые в России ориентируется на новые имена и новые бренды, и на российских производителей. Именно поэтому не менее 60% участников – дизайнеры и производители, работающие в отрасли от одного до трех лет. Это прекрасная возможность для тех, кто только встал на серьезные рельсы развития в российской индустрии моды, и кто не мог, в силу чрезвычайно высокого доминирования на отечественном рынке зарубежных брендов, рассчитывать что их заметят на российском и международном рынке.

Для байеров же такой состав экспонентов предоставляет уникальный случай познакомиться с новыми компаниями, которые еще никогда не выставлялись на подобных выставках, новыми идеями и найти нового надежного партнера с высококачественной продукцией. Вся выставка для удобства байеров четко сегментирована, для того чтобы они успели и ознакомиться с трендами, и посетить деловую программу и что особенно важно – отсмотреть все коллекции и отобрать свой заказ в кратчайшее время.

Говоря о выборе места для организации выставки, Александра Сакаева подчеркнула, что искали современную выставочную территорию, где можно создать дружественную, деловую и подходящую для показа коллекций обстановку. Первый павильон «Крокус Экспо» имеет большие окна и обилие естественного освещения, что крайне необходимо для демонстрации одежды и обуви. Это также очень удобная локация: в пешей доступности станция метро «Мякинино», свободный подъезд, большая удобная бесплатная парковка, современное выставочное оборудование – все это очень важно для выставки в индустрии моды. На площадке будут организованы специальные зоны для нетворкинга идля отдыха. Организаторы видят своей задачей создать для байеров и экспонентов комфортные и слегка неформальные условия, с бесплатным кофе и закусками, и под конец третьего дня предложить участникам прогулку на теплоходе по Москве-реке.

Вера Иванова, программный директор выставки Fashion Style Russia приоткрыла завесу над деловой программой Бизнес-форума и подчеркнула, что хотя Fashion Style Russia это - творчество, мода, праздник, основной акцент в ней на коммерческой составляющей, которая ориентирована на сегмент В2В. В деловой программе порядка 40 мероприятий от байерских показов, до, консалтинг-обзоров по модным трендам в мире и России, презентаций технологических инноваций и бизнес-коммуникаций.

В. Иванова тоже отметила, что во главу угла Fashion Style Russia ставится европейский формат мероприятия и удобство работы. Ни для кого не секрет, что часто российские бренды для того чтобы их заметил отечественный байер выезжали на европейские выставки. Fashion Style Russia старается исправить этот перекос и предоставляет возможность российским брендам стать известными «у себя дома». Также Вера анонсировала особенный проект выставки – Проект «МоДная Гвардия», в которой формируется по запросу молодых российских брендов и разных регионов России. В нем смогут принять участие российские молодые дизайнеры (до 45 лет), работающие в отрасли не меньше трех лет. Для них будут проведены отдельные персональные показы и специальный конкурс.

Особенный акцент во время пресс-завтрака был сделан на партнерстве выставки с компанией "Синтез Восток", представительстве в России компаний Pantone, Datacolor, Microtek, X-Rite, Calibrite. Василий Дождалев, менеджер компании рассказал о том что во время выставки будет представлено оборудование позволяющее измерить свое цветовосприятие и другие технические новинки.

Организаторы выставки благодарят партеров мероприятия французского бренда средств ухода за кожей Guinot institute (Париж), туристического оператора Coral Travel, компанию «Амбитур».

И конечно же в ТДК «Смоленский пассаж», где не только можно найти качественные товары индустрии моды, но и проходят разнообразные мероприятия с расписанием которых и другими новостями можно ознакомиться в официальном телеграмм-канали ТДК – по ссылке: https://t.me/smolenskypassage

Выставка: Fashion Style Russia

Время проведения: 23–26 августа 2022 года.

Место проведения: Крокус Экспо Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16

Сайт: www.fashionexpo.ru

Контакты: пресс-офис выставки

press@fashionexpo.ru

+7 985 4108920