ПроBeauty: весна со вкусом в ресторане TartuFo

28 марта в итальянском ресторане TartuFo прошло очередное мероприятие проекта #ПроBeauty – «Весна со вкусом». Этот проект объединяет актуальные темы, посвящённые здоровому образу жизни, красоте, моде и стилю, гастрономическим тенденциям, инновациям в beauty-сфере. Все эти темы волнуют каждую женщину – особенно весной, когда нужно избавиться от зимней усталости и подготовиться к сезону отпусков по максимуму!

Как всегда, встреча прошла в неформальной обстановке, и все гости не только узнали новости бьюти-индустрии, но и поделились своими секретами красоты и здоровья, обсудили планы на весну и лето, а также под чутким руководством бренд-шефа и шеф-повара ресторана TartuFo приготовили несколько блюд итальянской кухни.

Ресторан TartuFo в этот день не просто стал красивой площадкой для общения и обмена новостями, а, благодаря своим стильным интерьерам и изысканной кухне, перенёс всех участников к морю и солнцу, в солнечную Италию.

Мероприятие посетили: Екатерина и Александра Стриженовы, Анфиса Чехова, Липа Тетерич, Мария Зайцева, Ида Достман, Ирина Слуцкая, Надежда Ангарская, Согдиана, Анна Пескова, Ирина Йовович, Анастасия Макеева, Женя Малахова, Светлана Абрамова, Анна Невская, Анастасия Гребенкина, Алеса Качер.

Обсуждая секреты красоты и здоровья, гости отметили, что очень важно ухаживать за собой постоянно – не только в салоне, но и дома. О том, как это делать эффективно, рассказали представители бренда GESS. Участникам представили новинки, которые позволяют любой женщине устроить салон красоты у себя дома. Уникальные массажёры и другие гаджеты бренда используют технологии инфракрасного обогрева для релакса и восстановления здоровья. Пользоваться ими можно в домашней обстановке, экономя время и силы.

Поговорили на мероприятии и о том, как можно готовить с максимальным сохранением полезных свойств продуктов – в этом помогут кухонные доски GARTI. Все гости могли протестировать доски и убедиться в том, насколько они удобны и практичны.

От слов участники быстро перешли к делу и под руководством бренд-шефа Владимира Хохлова и шеф-повара Тамаза Амаряна стали готовить блюда высокой кухни. Липа Тетерич приготовила перец рамиро фаршированный баклажаном и сыром фета, Ирина Слуцкая – крудо из лосося, а Анфиса Чехова – запечённый камамбер.

Свои музыкальные номера в этот вечер гостям подарила певица Согдиана и Даяна Брют, которая выступила также ведущей мероприятия.

Все гости бьюти-ланча получили интересные и полезные подарки. Уникальные и изысканные композиции на основе шоколада собственного производства ручной работы из Италии, России и Бельгии преподнесли представители Дома Шоколада VIOCHOCO. Также приятные подарки приготовили партнёры: товары для красоты, здоровья и фитнеса GESS; кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; бренд интерьерных ароматов BAGO HOME; домашний текстиль премиум-класса SOFI DE MARCO; крупнейший ювелирный центр в Москве «Голден Гросс»; загородный spa отель «Русские Сезоны Курорт «Пересвет»; клиника профессиональной косметологии Venesa Clinic; сеть салонов Wai Thai Spa; косметика по уходу за телом STСosmetics от Анны Рогозинской; израильский бренд эксклюзивной уходовой косметики Alan Hadash; инновационная косметика по уходу за лицом и телом SKINGA.