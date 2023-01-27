Работать так, чтобы нас выбирали сердцем

Мода – это жесткий и сложный бизнес за красивой картинкой, которую видят люди извне. Но без души и истиной страсти заниматься модой невозможно. Тем более, когда до сих пор вместо термина «индустрия моды» в аналитических отчетах по российскому рынку по-прежнему можно увидеть термины «легпром» и «ритейл», но никак не слаженную экосистему «индустрии». Тем не менее, за последние 5 лет в России резко выросла роль профессиональных сообществ, а российские марки и творчески и коммерчески становятся слышны и успешны.

Sochi Fashion Week как еще одна «неделя моды» в модном календаре fashion событий России появилась в 2017 году и сразу же стала одной из самых крупных выставочных площадок на Юге России, поддерживаемой Администрацией города. Город Сочи был выбран для проекта не случайно – это особенная атмосфера уюта и тепла, легкости и одновременно перспективного развития. Эффектные перфомансы, яркие вечеринки, столичный и южный бомонд, байеры и владельцы модных бизнесов – Sochi Fashion Week очень быстро составила конкуренцию крупным игрокам модного рынка. Казалось бы, каждое подобное событие – бизнес со своей определенной схемой. Неделя моды это – площадка, на которой дизайнеры и дома моды имеют возможность продемонстрировать свои коллекции перед крупными ритейлерами и байерами, заключить договоры с известными российскими pop-up store, представить предметы коллекции в шоурумах.

В Сочи всё сработало безошибочно с первых сезонов – именно в Сочи поехали именитые хэдлайнеры и звездные фотографы, а расписание недели полнилось интересными молодыми брендами и даже промышленными производителями.

«По факту, мы сразу ставили перед собой задачу продавать не место в расписании, не одежду или обувь или аксессуары дизайнеров, а ощущения радости и счастья. - рассказывает Валентина Варнавская. – это было наше конкретное и совместно рожденное с основателями проекта бизнес решение.»

Площадка мероприятия - Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi – 5 звездочный отель, расположенный у подножия Олимпийского Парка, в окружении живописных гор и Черного моря. Многофункциональный конгресс-центр отеля общей площадью 10 000 м2 является самым большим на Юге России и позволяет проводить мероприятие подобные масштабные мероприятия на самом высоком уровне.Начиная с 2017 года, проект Sochi Fashion Week организовал более 250 показов российских дизайнеров, например таких как: Игорь Чапурин, Юлия Иванова, Юрий Питенин, Юлия Далакян, Валентин Юдашкин и пр. Также, благодаря проекту субъекты малого бизнеса бьюти-бизнеса России, крупные игроки, а также начинающие стартапы смогли получить новую аудиторию и бизнес развитие.

«Мы не делили бренды на крупные или маленькие, известные или не очень. Для всех мы использовали одни и те же инструменты пиара, коммуникации с байерами и т.д. – комментирует Валентина Варнавская. - Мы стремились, чтобы любой человек, попавший в любом качестве на наше мероприятие, получил именно ценность, а не value. Мы проводили и образовательные бесплатные проекты для фотографов, визажистов, стилистов – с яркими героями и представителями индустрии.»

Работать так, чтобы именно твой продукт выбирали сердцем – цель достойная и сложная. Здесь недостаточно только решения и его трансляции: необходимы определенные процессы и люди, формы взаимодействия. Можно считать, что главным достижением Валентины Варнавской на посту исполнительного директора Sochi Fashion Week стало сознательное стремление всей команды проекта держать эту высокую планку. Как управленец, Валентина сделала проект максимально открытым как для дизайнеров и партнеров, так и для зрителей, сплоченным вокруг единой цели – комфорта и дальнейшего развития каждого участника.

Прийдя в сферу моды из IT, Валентина часто мыслила и действовала «в длинную» - не боясь принимать решения, которые менее интересны финансово на данный момент, но необходимы для проекта с точки зрения долгосрочных взаимоотношений и перспектив.

Партнерами Sochi Fashion Week стали такие компании, как: известные российские косметические марки - Faberlic, Beauty Drugs, Paese, Divage, Estel, Manly Pro, Davines, Elian, крупные компании винодельня Шато-Тамань, J.P.Chenet, Bosco Riviera, Petroglyph, Yandex, Банк Открытие, а также ряд других известных компаний в России и странах Европы.

Роль Валентины как исполнительного директора всегда была лидирующей для данного проекта – ведь результат для всех участников зависит от того, сколько партнеров получает проект, как будут выстроены процессы взаимодействия со СМИ, как осуществлён контроль застройки всех зон проведения мероприятия, организована логистика всего необходимого оборудования. Помимо операционных внешних задач, Валентина организовывала внутреннюю работу коллектива – разработала инструкции для волонтеров, визажистов, моделей, осуществляла контроль дисциплины сотрудников во время проведения мероприятия, решала организационные технические вопросы. Валентина смогла привлечь всех партнеров для проекта: от стадии холодного звонка, до получения контракта с Партнером. Благодаря работе Валентины проект смог иметь возможность проведения данных мероприятий на протяжении 5 лет, за которые Валентина привлекла более 100 Партнеров.

«Одной из моих «гордостей» стало то, что на Sochi Fashion Week сложилось масса интересных партнерств и коллабораций – в том числе с локальными художниками, байерами, производителями. Вырабатывая стратегию нашего мероприятия, мы всегда придерживались того, что бренд – это не просто какие – то хорошие вещи. Это комплексный продукт, который включает в себя не только визуал и стратегию, но и живого конечного потребителя. Все наши системы взаимодействия на площадке – горизонтальные. Это про взаимное развитие, про эффективный обмен знаниями, про уважение к каждому и при этом четкое деление ответственности и функционала. Мы всегда были в курсе самой маленькой сложности или проблемы, выслушивали от каждого сотрудника разные точки зрения и идеи. Мое личное убеждение что чтобы наладить позитивные и профессиональные отношения как со СМИ, так и с партнёрами и командой, нужно больше разговаривать с участниками, рассказывать о себе и проекте – так люди понимают, что мое взаимодействие является искренним, и могут понять мою страсть к проекту и моде в целом. Кстати, практически со всеми партнерами, СМИ и участниками мы продолжаем профессиональные взаимовыгодные отношения и после мероприятия. – комментирует Валентина. - Такие способы взаимодействия с командой, партнерами и аудиторией проекта принесли нам лояльность не только дизайнеров и партнеров, но всех заинтересованных групп. Через несколько лет существования недели моды в Сочи многие партнеры и СМИ начали сами искать способы взаимодействия с проектом и выходить на контакт.»

ИТОГИ Sochi Fashion Week в цифрах за 5 лет:

Охват пользователей (упоминании о событии в рекламных кампаниях, соцсетях, сити-борды, приглашения, сувенирная продукция) ~2 000 000,

Подписка живых пользователей в соц сетях ~35 000 новых пользователей

Аккредитованные СМИ ~200

Фотографы ~100

Привлечение новых Партнеров ~100

Участие дизайнеров ~250

В 2020 году проект Sochi Fashion Week получил престижную премию – Национальную премию в области индустрии моды «Золотое Веретено», как успешный проект, использующий креативные подходы в продвижении модных продуктов. Национальная премия в области индустрии моды «Золотое веретено» вручается с 2003 года. C 2016 года Национальная премия в области индустрии моды «Золотое Веретено» проводилась в рамках Недели текстильной и легкой промышленности в Москве, в Экспоцентре при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Для проекта было важно получить высокую профессиональную оценку – номинантов определяет Экспертный совет профессионалов, выбирая из десятка претендентов. Нужно было не просто представить материалы по проекту, а донести его ценность и нашей команде это удалось. Для меня лично получение премии «Золотое веретено» стало дальнейшим полем для успешных коммуникаций – мне даже поступило предложение от академиков Национальной Академии Индустрии Моды вступить в это профессиональное сообщество. – делится впечатлениями Валентина Варнавская, - а это действительно высокая оценка моей работы и профессиональных качеств.»

Успех Sochi Fashion Week, достаточно «молодого» события в череде модных мероприятий России, во многом определился человеческим фактором.

Проекту Sochi Fashion Week удалось максимально быстро донести до каждого партнера и участника практическую, измеримую ценность – а вот ясно сформулировать эту ценность и правильным понятным образом донести её до людей, принимающих решение - как раз стало задачей исполнительного директора. Именно Валентина использовала важное на сегодня понимание моды как творческого продукта, в который заложены, в первую очередь, эмоции, история, которая может быть созвучна не только потребителям, но и партнерам, стилистам, визажистам, волонтерам – всем тем, кто находится внутри недели моды. Чтобы транслировать другим какие – либо смыслы, вначале нужно сформулировать их для себя. Проект Sochi Fashion Week и его главный «коммуникатор», Валентина Варнавская, сделали событие действительно живым организмом – неделя моды в Сочи находится в постоянной динамике и доработке важных мелочей – а этот тот самый случай, когда мероприятие не заканчивается за порогом Sochi Fashion Week, а продолжается своей ценностью для всех участников и партнеров проекта.