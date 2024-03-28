«РЕАНИМАТОР» от выпадения и для роста волос - эффективная реабилитация и пролонгированное действие

Потеря волос в умеренных количествах —закономерный процесс физиологии: в норме человек теряет около 100 волос ежедневно и, как правило, мы этого не замечаем, так как серьёзных визуальных проблем такая алопеция не несёт. Но когда на расчёске, подушке и одежде остаются целые «пучки» волос, а шевелюра на голове значительно редеет, то это становится серьёзной проблемой.

Пандемия стала мощным триггером - огромное количество людей в прямом смысле на себе ощутило, что «волосы их покидают». И хотя ВОЗ объявил о завершении пандемии, с её последствиями мы боремся до сих пор. У многих есть генетическая склонность к выпадению волос. Кроме того, алопецию провоцируют стрессы, неправильное питание, ненормированный режим дня и многие другие факторы. Для женщин мощным катализатором этой проблемы является беременность.

Конечно, есть люди от природы с густой «конской гривой», которой не страшны никакие проблемы, но, увы, далеко не всем так повезло.

Продуктов по увеличению густоты волос сейчас видимо-невидимо. Мы протестировали серию РЕАНИМАТОРâ, разработанную против выпадения волос после COVID-19 и перенесенных вирусных инфекций.

В линию входят три средства: укрепляющие шампунь, маска и спрей от выпадения и для роста волос.

Активные компоненты продуктов:

Триада мощных активаторов роста волос Capixyl, Baicapil, Caffeine - стимулируют микроциркуляцию и улучшают обменные процессы в клетках кожи головы. Укрепляют волосяные луковицы, предотвращая выпадение, способствуя росту здоровых волос, повышению их густоты и плотности;

Комплекс витаминов B3, B5, B6, B7, C, E в сочетании с аргинином, кератином - пробуждают спящие луковицы, ускоряют клеточный метаболизм, продлевают жизненный цикл волос. Укрепляют волосы от корней до самых кончиков, восстанавливают по всей длине и уменьшают пористость волос.

7 натуральных экстрактов: корень лопуха, перец чили, имбирь, лён, аир болотный, каштан конский и череда - укрепляют волосяные луковицы и способствуют росту здоровых волос.

Аргинин - защищает волосы от ломкости и сечения. Помогает улучшить кровоснабжение волосяных луковиц, тем самым стимулирует рост волос.

Кератин - обволакивает волосы и, проникая вглубь, восстанавливает различные повреждения структуры волоса: заполняет поврежденные участки и воссоздает натуральный слой, достраивает волос до его первоначального состояния.

В описании коллекции разработчики говорят о клинически доказанной эффективности, мы проверили её на себе. На собственном примере можем сказать, что продукты действительно эффективны, качественны и функциональны, но очень важен комплексный подход и системное применение шампуня, маски и несмываемого спрея.

Гелевая текстура шампуня имеет приятный ненавязчивый аромат, легко распределяется по волосам и при контакте с водой образует воздушную пенку.

Маска обладает нежной йогуртовой текстурой персикового оттенка, легко распределяется по коже головы и волосам, напитывая их полезными микроэлементами.

Многие в уходе за волосами ограничиваются шампунями и бальзамами или масками, пренебрегая спреями и маслами.

Мы бы не рекомендовали пропускать этот этап - несмываемый спрей является прекрасным дополнением для базового ухода и очищения: он питает и укрепляет волосяные луковицы, способствует активизации спящих фолликулов восстановлению ослабленных, пористых, ломких и лишённых блеска волос.

Спрей «РЕАНИМАТОР» обладает лёгкой текстурой, не загрязнет кожу головы, не вызывает зуд и не создаёт ощущение сальных волос. Это именно те проблемы, из-за которых многие из нас опасаются применять несмываемый уход. В случае с этим спреем можно не переживать, что волосы после его применения будут выглядеть несвежими и неухоженными.

Разработчики рекомендуют курс не менее 1,5 месяцев, наша редакция тестировала продукты более 2 месяцев: смело можем сказать, что эта уходовая серия действительно положительно влияет на состоянии волос и кожи головы.

Конечно, после первых применений «РЕАНИМАТОРА» оценить увеличение густоты волос не получится, но хочется отметить, что продукты хорошо справляются с и другим функционалом - очищение, разглаживание, эластичность, прочность, упругость, волосы не расслаиваются и не секутся.

После длительного применения выпадение волос существенно снижается, а рост действительно активизируется: волосы приобретают объём и естественный блеск.

Таким образом, делаем вывод, что «РЕАНИМАТОР» - не «скорая помощь» в решении проблемы, а именно длительная реабилитация, которая даёт устойчивый пролонгированный эффект.