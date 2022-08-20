11 августа Royal Samples с шиком и блеском отпраздновал свой День Рождения! Популярному бренду бьюти-боксов и косметики премиального качества исполнилось целых 6 лет! #SummerBeautyParty2022 — это яркий и запоминающийся бьюти-девичник, на котором было все: преображения от визажистов и стилистов, конкурсы и подарки, полезные семинары и невероятная праздничная атмосфера!

На мероприятии собрались друзья и клиенты Royal Samples, партнеры и звездные гости: Анастасия Макеева (в изысканном платье от бренда "ДушеГрея"), Эвелина Блёданс, Анжелика Агурбаш, Ева Мосевич (TikTok-блогер) и многие другие!

Партнеры праздника:

«Шарлот» — воздушные шары и тематические фотозоны.

«Королевская вода» — лидер по производству артезианской питьевой воды.

Лофт «Никаких проблем» — пространство для мероприятий.

Кондитерская «Ирисделиция» — праздничные торты.

Бренд «Aristov» — стильные и оригинальные вина.

Компания «GetVetetable» — фруктовый кейтеринг.

Семейная кондитерская «PolinaPastry» — кенди бар.

Snaq Fabriq — полезные снеки на каждый день.

FOCO — органическая кокосовая вода.

Holy Corn — бренд готового и микроволнового попкорна и кукурузных снеков.

Косметические партнеры праздника:

Российский бренд эко-косметики для бровей Eco Brows Home

Французский бренд декоративной косметики Vivienne Sabo

Бренд по уходу за кожей и волосами Holly Polly

Французский бренд дермокосметики Eau Thermale Avène

Французская дермато-косметическая компания Uriage

Природная корейская косметика La Miso

Веганский бренд по уходу за телом и волосами Nord’s Secret

Эффективные средства от выпадения волос Bioblas

Профессиональный уход для волос из Израиля Alan Hadash

Косметика для ухода за лицом, телом и волосами Skinga

Бренд экологичных продуктов для красоты и здоровья волос и кожи Biodepo

Бренд уходовой косметики Beautydose

Домашний СПА уход Purederm

Эко-уход за телом Naturalium

Команда Royal Samples благодарна всем, кто провел этот чудесный день вместе с ней! Следите за новостями бренда, чтобы не пропускать классные мероприятия и получать еще больше красоты в самом удобном формате!