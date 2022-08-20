11 августа Royal Samples с шиком и блеском отпраздновал свой День Рождения! Популярному бренду бьюти-боксов и косметики премиального качества исполнилось целых 6 лет! #SummerBeautyParty2022 — это яркий и запоминающийся бьюти-девичник, на котором было все: преображения от визажистов и стилистов, конкурсы и подарки, полезные семинары и невероятная праздничная атмосфера!
На мероприятии собрались друзья и клиенты Royal Samples, партнеры и звездные гости: Анастасия Макеева (в изысканном платье от бренда "ДушеГрея"), Эвелина Блёданс, Анжелика Агурбаш, Ева Мосевич (TikTok-блогер) и многие другие!
Партнеры праздника:
«Шарлот» — воздушные шары и тематические фотозоны.
«Королевская вода» — лидер по производству артезианской питьевой воды.
Лофт «Никаких проблем» — пространство для мероприятий.
Кондитерская «Ирисделиция» — праздничные торты.
Бренд «Aristov» — стильные и оригинальные вина.
Компания «GetVetetable» — фруктовый кейтеринг.
Семейная кондитерская «PolinaPastry» — кенди бар.
Snaq Fabriq — полезные снеки на каждый день.
FOCO — органическая кокосовая вода.
Holy Corn — бренд готового и микроволнового попкорна и кукурузных снеков.
Косметические партнеры праздника:
Российский бренд эко-косметики для бровей Eco Brows Home
Французский бренд декоративной косметики Vivienne Sabo
Бренд по уходу за кожей и волосами Holly Polly
Французский бренд дермокосметики Eau Thermale Avène
Французская дермато-косметическая компания Uriage
Природная корейская косметика La Miso
Веганский бренд по уходу за телом и волосами Nord’s Secret
Эффективные средства от выпадения волос Bioblas
Профессиональный уход для волос из Израиля Alan Hadash
Косметика для ухода за лицом, телом и волосами Skinga
Бренд экологичных продуктов для красоты и здоровья волос и кожи Biodepo
Бренд уходовой косметики Beautydose
Домашний СПА уход Purederm
Эко-уход за телом Naturalium
Команда Royal Samples благодарна всем, кто провел этот чудесный день вместе с ней! Следите за новостями бренда, чтобы не пропускать классные мероприятия и получать еще больше красоты в самом удобном формате!
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