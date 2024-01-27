Руки - визитная карточка каждой леди

Уделяя огромное внимание уходу за лицом, мы порой забываем о руках, а тем временем руки - визитная карточка каждой из нас, а значит, эта часть тела требует регулярной заботы и ухода. Представляем несколько кремов для рук, которые скорректируют недостатки и помогут нашим ручкам всегда выглядеть безукоризненно.

Ни один участок кожи нашего тела не подвергается такой нагрузке, как кожа рук. Постоянное мытьё, забытые дома перчатки, средства бытовой химии — всё это сказывается на её красоте и молодости. Крем для рук от «lifecode» поможет вернуть рукам ухоженный вид. Состав средства максимально насыщен необходимыми ингредиентами для увлажнения, питания, восстановления кожи рук и защиты от негативного воздействия внешних факторов.

Растительные масла (макадамии и сои) обладают целым комплексом полезных свойств. Они оказывают регенерирующее, смягчающее, увлажняющее и антиоксидантное воздействие на кожу. Витамины и кислоты, входящие в состав масел, способствуют улучшения тонуса и эластичности кожи.

Мочевина, являющаяся одним из самых эффективных увлажняющих ингредиентов, активизирует процессы обновления и отшелушивания клеток, смягчает, увлажняет кожу рук и защищает её от потери влаги.

Экстракт ромашки успокаивает кожу рук, оказывает заживляющее действие.

В результате регулярного применения крема для рук от «lifecode»:

кожа рук восстанавливается;

улучшается её внешний вид и общее состояние;

повышается эластичность кожи;

кожа рук надёжно защищена от негативного воздействия внешних факторов.

Крем имеет лёгкую текстуру, которая быстро впитывается, не оставляя ощущения плёнки на поверхности кожи.

Pravilnaya Kosmetika - Sos-крем для рук восстанавливающий от сухости и трещин

Sos-крем для рук Персик & Пачули борется с сухостью и обветриванием рук в холодную погоду, а также с шелушениями летом и трещинами, вызванными холодом, обеспечивая полное восстановление и увлажнение самой сухой кожи рук. Сочетание различных масел в составе крема интенсивно питает и смягчает кожу, делая ее нежной и мягкой на ощупь. Крем для рук мини содержит компоненты, которые помогают укрепить защитный барьер кожи, восполнить полезные для кожи витамины и обладает эффектом подтяжки и моделирования. Увлажняющий крем возвращает коже здоровье, мягкость и эластичность. Его текстура позволяет быстро впитываться, не оставляя жирного остатка, и приносит ощущение комфорта и свежести. Питательный крем для рук идеален для использования днем после душа или ванны, а также перед сном, обеспечивая продолжительный уход и полную защиту кожи весь день. После его применения ваша кожа станет идеальной, без сухости и шелушений. Он дарит вашим рукам ощущение гладкости, увлажненности.

Ключевые компоненты:

МАСЛО ШИ увлажняет и питает кожу. Предотвращает обезвоживание и сухость. Способствуют естественному процессу регенерации кожи и помогают улучшить ее структуру и эластичность.

МОЧЕВИНА проникает в глубокие слои кожи и способствует отшелушиванию клеток, делая кожу более ровной и мягкой. Регулярное использование крема для рук с мочевиной может помочь улучшить текстуру кожи, сделать ее более гладкой и упругой. Кожа становится более эластичной, а признаки старения и морщинки могут быть видимо уменьшены.

ЭКСТРАКТ ПАЧУЛИ обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, что делает его полезным для предотвращения развития инфекций и защиты кожи рук от микробов и бактерий. Это особенно важно, учитывая, что руки постоянно подвержены воздействию различных поверхностей и загрязнений. Имеет способность смягчать кожу и устранять раздражение, делая ее более гладкой и комфортной на ощупь.

Способ применения: нанести небольшое количество крема легкими массажными движениями на кожу рук.