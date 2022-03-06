Самые соблазнительные ароматы к 8 марта

О самых соблазнительных ароматах рассказывает арома-эксперт Светлана Лаферова на страницах компании Beauty Room: http://beautyroom.ru/index.php/comptoir-sud-pacifique

В любое время года, мы хотим быть привлекательными и соблазнительными. Это состояние очарования всех вокруг не просто поднимает настроение, оно словно заряжает нас уверенностью в себе, наполняет энергией и силой.

Женщина, которая чувствует себя привлекательной в глазах противоположного пола, может свернуть горы легким движением руки, едва заметным поворотом головы, мимолетным взглядом. И главным оружием обольщения она, как правило, выбирает свой любимый аромат.

Однако не всегда то, что нравится нам, по достоинству оценивает наш мужчина. Роскошные насыщенные сложносочиненные ароматы, напоминающие таинственный бальзам, добытый из амфоры в египетских пирамидах, почему-то совсем не нравятся противоположному полу. И все эти модные металлическо-грифельные холодные оттенки, которыми мы так восхищаемся, и гордимся их наличием в своей парфюмерной коллекции, оставляют наших партнеров абсолютно равнодушными, и это еще в лучшем случае.

Зато никто не отменял правдивости фразы о том, что «путь к сердцу мужчины лежит через желудок», в чем не раз мне признавались мои подруги, которых прямо на улице останавливали мужчины с вопросом: «Девушка, чем Вы так прекрасно пахнете?» А пахли эти девушки гурманскими ароматами от французского нишевого бренда Comptoir Sud Pacifique. Одна из них – большая поклонница «звездной» композиции бренда Vanille Abricot, и судьбоносная встреча с Мужчиной ее мечты произошла в спортзале. Молодой человек был абсолютно очарован вкусным сочетанием ванили, напоминающей запах французских свежеиспеченных булочек, покрытых сахарной пудрой, экзотической папайи и нежным сочным абрикосом, а еще совершенно неповторимым запахом леденцов «монпансье». Что и говорить, у парня не было шансов устоять перед таким удивительным ароматом, и он смело направился покорять его обладательницу прямо на беговой дорожке.



Вторая дама мирно стояла на остановке и никого не трогала, когда подошедший симпатичный мужчина поинтересовался, чем же таким невероятно знакомым и соблазнительным она пахнет. То был аромат Matin Calin - запах детства, вызывающий самые разные ассоциации у тех, кто его вдыхает. Кому-то кажется, что это любимые блины со сгущенкой, которые в детстве жарила мама, кому-то пахнет манной кашей, что варила бабушка, а есть и те, кто слышит сладкий молочный вермишелевый суп из детского сада. Но это всегда что-то родное, что-то вкусное и давно любимое. Билет в Страну вечного детства, где жил Питер Пэн, состоит из нот карамели, карамельного сахара, теплого сандала, стручков ароматной ванили и горячего молока.

Третья девушка, собственно говоря, никого нового не очаровывала, зато ее мужу так понравилась туалетная вода Vanille Banane, что он теперь просит ее пользоваться только ей, каждый раз, когда они куда-то идут вместе. Причем самой девушке кажется, что она пахнет какой-то вкусной детской жвачкой, а ее мужу – что это запах огромного бананового торта, где много мякоти ванили, взбитых сливок, пропиточка из белого рома, ванильный бисквит и сверху цедра апельсина для украшения.

А еще бывает так, что в один и тот же аромат влюбляется сразу семейная пара, и по очереди отбирают его друг у друга. Так случилось с парфюмерной водой Rhum & Tabac. Одна моя подруга купила ее для себя, но ее бойфренд стал также пользоваться композицией, причем на них обоих она звучит совершенно по-разному. На ней – томной ванилью и теплой корицей, напоминающей запах свежесваренного капучино, да еще и с ложечкой рома и запахом фимиама пачули где-то рядом. А на нем – это запах кубинской сигары, смоченной в амбровом роме, приправленном пикантным кардамоном и корицей, украшенным долькой лайма.

Они такие разные, и все же они счастливы. Попробуйте эти соблазнительные ароматы, возможно, один из них подарит Вам много радости и удовольствия, и принесет в жизнь долгожданные перемены!

Вся коллекция ароматов Comptoir Sud Pacifique представлена на официальном сайте дистрибьютора: beautyroom.ru и в торговых сетях: Золотое Яблоко