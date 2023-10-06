Simple от belle you - простые вещи, которые должны быть в гардеробе у каждой активной девушки

В belle you появилась новая капсула осенних маст-хэвов Simple. Название капсулы полностью отражает ее суть – простые вещи, которые должны быть в гардеробе у каждой активной девушки. В капсулу вошли: шапки из нежного кашемира, базовый лонгслив в молочном цвете и бестселлер belle you универсальные брюки в 4-х новых цветах.

Брюки не просто так стали бестселлером, все полюбили их за то, что они невесомые, легко складываются, не мнутся и не пачкаются. Такая вещь незаменима для гардероба мамы, ведь так часто приходится менять одежду из-за неожиданных пятен или повреждений. Эти брюки удобно взять с собой в поездку, они не занимают много места и не требуют особого ухода, просто достаточно постирать их на экспресс-режиме при 30 градусах, развесить на воздухе и они высохнут за 40 минут!

Благодаря четырем базовым цветам легко придумать простые сочетания на каждый день, брюки одинаково хорошо смотрятся и с каблуком и со спортивной обувью. Лонгслив из капсулы легко сочетается со всеми цветами брюк и других повседневных вещей. А если вы планируете пойти на долгую прогулку и утеплиться, то добавьте к образам теплые шапки из нежного кашемира в приятных цветах.

Капсула базовой одежды SIMPLE: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/simpl/