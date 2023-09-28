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Юлия Анатольевна Бурулева

Soft Sport - новая базовая капсула из моделей в рубчик от belle you

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  • 28 Сентября 202317:46

Осень - время, когда нашему телу и организму требуется чуть больше заботы, солнца становится меньше, а спелые фрукты и овощи мы ждем из других теплых стран. Важно бережно заботиться о своем теле, заниматься спортом, больше гулять на свежем воздухе.

Бренд базового нижнего белья и одежды belle you создал базовую капсулу из моделей в рубчик, которые идеально подойдут для занятий йогой, пилатесом, растяжкой и для прогулок. Модели из мягкого, эластичного материала не стесняют движений, приятно ощущаются на теле и повторяют каждое его движение. Именно поэтому капсулу назвали Soft Sport.

 

Основа капсулы — это комфортные базовые модели в рубчик: легинсы, велосипедки и топы. В палитру вошли нейтральные, спокойные оттенки: молочный, голубой, терракотовый. Они настроят на спокойствие и замотивируют для занятий.

Капсула Soft Sport на сайте бренда: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/soft-sport/ 

 

 

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