Soft Sport - новая базовая капсула из моделей в рубчик от belle you

Осень - время, когда нашему телу и организму требуется чуть больше заботы, солнца становится меньше, а спелые фрукты и овощи мы ждем из других теплых стран. Важно бережно заботиться о своем теле, заниматься спортом, больше гулять на свежем воздухе.

Бренд базового нижнего белья и одежды belle you создал базовую капсулу из моделей в рубчик, которые идеально подойдут для занятий йогой, пилатесом, растяжкой и для прогулок. Модели из мягкого, эластичного материала не стесняют движений, приятно ощущаются на теле и повторяют каждое его движение. Именно поэтому капсулу назвали Soft Sport.

Основа капсулы — это комфортные базовые модели в рубчик: легинсы, велосипедки и топы. В палитру вошли нейтральные, спокойные оттенки: молочный, голубой, терракотовый. Они настроят на спокойствие и замотивируют для занятий.

Капсула Soft Sport на сайте бренда: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/soft-sport/