Сохраните красоту и молодость вашей кожи вместе с инновационными ампульными концентратами BioTherapy Concept

Крупный российский фармацевтический производитель инновационных препаратов в области косметологии и эстетической медицины «Ингал»* запускает новый формат продукта – инновационная ампульная косметика линии BTC (BioTherapy Concept) для современного домашнего ухода.
BTC (BioTherapy Concept) – это официально зарегистрированная линия продуктов для салонных процедур и домашнего ухода с доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности.
Cкинэргетика, как новая концепция ухода за кожей: ампульные сыворотки BTC
#Скинергетик – это уход нового формата, придающий коже интенсивный заряд энергии, обогащающий полезными компонентами.
Препараты со скинэргетическим эффектом отличаются усиленным действием компонентов, которое обеспечивают специальные формулы и комбинации ингредиентов.
Благодаря высокой концентрации активных ингредиентов, использованию специальных формул и вакуумной упаковке ампульная косметика ВТС является более эффективным средством, чем стандартные косметические продукты для ухода за кожей (крем для лица, тоник и тп).
Правильный выбор для вашей кожи!
- Салонный уход у вас дома
Благодаря своему составу сыворотки усиливают действие других профессиональных косметологических процедур, поэтому применяются кабинете косметолога.
- Отсутствие консервантов
Состав концентратов лишен искусственных консервантов, силиконом, парабенов, а значит, данные составы подходят и рекомендованы даже для самой чувствительной кожи.
- Высокая концентрация
За счет специальных формул и высокой концентрации активных ингредиентов ампульная косметика более эффективна по сравнению с обычной уходовой косметикой.
- Решение конкретной проблемы
Терапевтический комплекс BTC – это пять серий препаратов, каждая из которых работает над решением своей задачи.
- Безопасность и гигиеничность
Средство не придется набирать пальцами, ежедневно «заселяя» его бактериями с кожи, как это происходит при использовании косметики без дозатора.
- Удобная дозировка
Одна ампула = одно применение. Упаковка содержит количество ампул, рассчитанное на один курс.
Для профессионалов своего дела
Ампульная косметика линии BTC – идеальное средство не только для домашнего ухода за кожей, но и для профессионального ухода врача-косметолога. Благодаря своему составу средства способны усиливать действие других профессиональных косметологических процедур. Повышают регенерацию и восстановление кожных покровов.
Ultimate Glow Serum
Ultimate Glow Serum (восстановление и сияние) станет самым верным помощником кожи в холодное зимнее время! Ампульный концентрат подойдет для применения перед особым событием и стирает следы бессонной ночи.
Оказывает увлажняющее, тонизирующее и разглаживающее действие
ОПИСАНИЕ: Уникальность данной серии – наличие в составе экстракта морского планктона, который способствует нормализации обменных процессов, защите от воздействия свободных радикалов и предотвращает преждевременное старение за счет увлажнения глубоких слоев кожи. Увлажняющий и успокаивающий эффект достигается за счет наличия в составе сока листьев алоэ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить один раза в день на очищенную кожу перед использованием дневного или ночного крема. Одна упаковка ампул рассчитана на целый семидневный курс. В комплект ампул входят колпачок для легкого вскрытия ампулы, а также колпачок-дозатор.
В рамках линейки BTC есть и другие продукты, направленные на достижение различных эффектов: Aqua Force Serum, Energy Booster Serum, Advanced Lift Serum, ProCollagen Serum.
*«ИНГАЛ» – является производителем медицинских изделий для применения в ревматологии, ортопедии, лечебной и эстетической медицине. Научно-производственный комплекс, организованный в соответствии со стандартом GMP, занимает площадь более 4 тыс. кв. м и расположен в городском округе Павловская Слобода Московской области. Производственная площадка, оснащенная самым современным роботизированным оборудованием, включает также R&D центр, где разрабатываются производственные ноу-хау на основе неньютоновских псевдопластичных жидкостей.
Самые популярные продукты «ИНГАЛ»:
– инъекционные препараты (REPART®)
– косметика для профессионального и домашнего ухода за кожей (BioTherapy Concept® и DSA®)
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