Сохраните красоту и молодость вашей кожи вместе с инновационными ампульными концентратами BioTherapy Concept

Крупный российский фармацевтический производитель инновационных препаратов в области косметологии и эстетической медицины «Ингал»* запускает новый формат продукта – инновационная ампульная косметика линии BTC (BioTherapy Concept) для современного домашнего ухода.

BTC (BioTherapy Concept) – это официально зарегистрированная линия продуктов для салонных процедур и домашнего ухода с доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности.

Cкинэргетика, как новая концепция ухода за кожей: ампульные сыворотки BTC

#Скинергетик – это уход нового формата, придающий коже интенсивный заряд энергии, обогащающий полезными компонентами.

Препараты со скинэргетическим эффектом отличаются усиленным действием компонентов, которое обеспечивают специальные формулы и комбинации ингредиентов.

Благодаря высокой концентрации активных ингредиентов, использованию специальных формул и вакуумной упаковке ампульная косметика ВТС является более эффективным средством, чем стандартные косметические продукты для ухода за кожей (крем для лица, тоник и тп).

Правильный выбор для вашей кожи!

Салонный уход у вас дома

Благодаря своему составу сыворотки усиливают действие других профессиональных косметологических процедур, поэтому применяются кабинете косметолога.

Отсутствие консервантов

Состав концентратов лишен искусственных консервантов, силиконом, парабенов, а значит, данные составы подходят и рекомендованы даже для самой чувствительной кожи.

Высокая концентрация

За счет специальных формул и высокой концентрации активных ингредиентов ампульная косметика более эффективна по сравнению с обычной уходовой косметикой.

Решение конкретной проблемы

Терапевтический комплекс BTC – это пять серий препаратов, каждая из которых работает над решением своей задачи.

Безопасность и гигиеничность

Средство не придется набирать пальцами, ежедневно «заселяя» его бактериями с кожи, как это происходит при использовании косметики без дозатора.

Удобная дозировка

Одна ампула = одно применение. Упаковка содержит количество ампул, рассчитанное на один курс.

Для профессионалов своего дела

Ампульная косметика линии BTC – идеальное средство не только для домашнего ухода за кожей, но и для профессионального ухода врача-косметолога. Благодаря своему составу средства способны усиливать действие других профессиональных косметологических процедур. Повышают регенерацию и восстановление кожных покровов.

Ultimate Glow Serum

Ultimate Glow Serum (восстановление и сияние) станет самым верным помощником кожи в холодное зимнее время! Ампульный концентрат подойдет для применения перед особым событием и стирает следы бессонной ночи.

Оказывает увлажняющее, тонизирующее и разглаживающее действие

ОПИСАНИЕ: Уникальность данной серии – наличие в составе экстракта морского планктона, который способствует нормализации обменных процессов, защите от воздействия свободных радикалов и предотвращает преждевременное старение за счет увлажнения глубоких слоев кожи. Увлажняющий и успокаивающий эффект достигается за счет наличия в составе сока листьев алоэ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить один раза в день на очищенную кожу перед использованием дневного или ночного крема. Одна упаковка ампул рассчитана на целый семидневный курс. В комплект ампул входят колпачок для легкого вскрытия ампулы, а также колпачок-дозатор.

В рамках линейки BTC есть и другие продукты, направленные на достижение различных эффектов: Aqua Force Serum, Energy Booster Serum, Advanced Lift Serum, ProCollagen Serum.

*«ИНГАЛ» – является производителем медицинских изделий для применения в ревматологии, ортопедии, лечебной и эстетической медицине. Научно-производственный комплекс, организованный в соответствии со стандартом GMP, занимает площадь более 4 тыс. кв. м и расположен в городском округе Павловская Слобода Московской области. Производственная площадка, оснащенная самым современным роботизированным оборудованием, включает также R&D центр, где разрабатываются производственные ноу-хау на основе неньютоновских псевдопластичных жидкостей.

Самые популярные продукты «ИНГАЛ»:

– инъекционные препараты (REPART®)

– косметика для профессионального и домашнего ухода за кожей (BioTherapy Concept® и DSA®)