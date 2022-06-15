Стали известны даты ближайших сезонов СРМ

Организаторы выставки анонсировали сроки проведения двух предстоящих байерских сессий сезонов Весна-Лето 2023 и Осень-Зима 2023/24, которые состоятся с 30 августа по 02 сентября 2022 года и с 20 по 23 февраля 2023 года, соответственно.

Самая масштабная международная выставка индустрии моды в России - CPM - Collection Premiére Moscow - проводится с 2003 года традиционно в ЦВК "Экспоцентр". Каждый сезон проект объединяет сотни брендов одежды и аксессуаров из разных стран, для заказа коллекций которых площадку посещает более 15 тысяч ритейлеров и других участников рынка.

Неотъемлемой частью проекта является выставка dreams by CPM - ключевая площадка для заказов новых коллекций рынка lingerie-сегмента: нижнего белья, пляжной моды и купальников, одежды для дома и йоги. Важное место в экспозиции традиционно уделяется презентационному блоку с показами и модными шоу, а также тренд-обзорам от ведущих экспертов рынка.

Ключевым событием для посетителей выставки СРМ регулярно становится международный экономический форум инноваций и технологий fashion-ритейла RFRF - Russian Fashion Retail Forum. В рамках дискуссионных панелей и экспертных докладов участники и посетители знакомятся с эффективными бизнес-решениями, тенденциями в сфере управления производством, ассортиментом, логистикой, персоналом и маркетингом, а также лучшими практиками лидеров рынка в различных сегментах.

Николай Ярцев, Директор проекта СРМ: "Работая в интересах развития российского рынка уже более 18 лет, выставка СРМ не раз помогала производителям и ритейлерам вместе преодолевать кризисные периоды, находить новые решения и двигаться вперед. Сегодня, следуя этой важной миссии, мы вновь аккумулируем весь наработанный опыт, знания и связи в индустрии, чтобы оставаться надежным партнером для каждого участника и каждого посетителя, обеспечивая лучший выставочный сервис и создавая все условия для максимально эффективной работы на площадке. На данный момент команда проекта собирает заявки от участников, чтобы 30 августа представить сбалансированную, продуманную, актуальную и интересную экспозицию, отражающую все сегменты и направления индустрии моды".

cpm-moscow.com