Светская Москва в «Главной роли»

11 июня в Концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла светская премьера фильма-звезды Венецианского кинофестиваля «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. 30 июня очевидный кинохит этого лета выходит в широкий прокат.

Первыми искрометную трагикомедию о закулисье актерской профессии увидели Александр Арутюнов, Полина Аскери, Аделина Сотникова, Катерина Ковальчук, Наталья Земцова, Янина Студилина, Елизавета Моряк, Оскар Кучера, Артем Толоконин, Артемий и Марина Каташинские, Алика Смехова, Александр Энберт, Инна Маликова, Александр Толмацкий, Виктория Дайнеко, IVAN, ANSE, Виктория Синицына и другие представители светской Москвы.

Премьерный показ начался с приветственной речи продюсера кинопроектов концертного зала «Барвиха Luxury Village» Ирины Коржан и генерального директора кинопрокатной компании Про:взгляд Татьяны Долженко.

«Счастлива представить “Главную роль” в Москве — фильм-интригу этого лета и главную тему для светских бесед — поприветствовала со сцены гостей Татьяна. — Зрителю всегда интересно заглянуть в жизнь за кадром. Наша искрометная, блестящая, ироничная комедия в исполнении звезд мирового кинематографа совсем скоро утолит любопытство сотен тысяч зрителей по всей России».

Пенелопа Крус в «Главной роли» играет Лолу Куэвас — известного режиссера и любимицу мировых кинофестивалей. С предложением профинансировать ее новый фильм к героине обращается 80-летний миллиардер, владелец фармацевтической компании, мечтающий оставить след в истории. Ради того, чтобы его имя прозвучало в кино, он готов за большие деньги приобрести права на экранизацию романа недавнего Нобелевского лауреата. Книга рассказывает о вражде двух братьев, которых навсегда разделила трагическая гибель родителей.

На роли главных героев Лола выбирает актеров с диаметрально противоположным подходом к профессии. Феликс Риверо (Антонио Бандерас) – голливудская звезда, общепризнанный красавец и настоящий мачо. Иван Торрес (Оскар Мартинес) – театральный артист, педагог и любитель Станиславского, убежденный в том, что вкусы массовой публики не имеют отношения к искусству. Найти общий язык на репетициях им будет непросто. Их конкуренция породит массу смешных, нелепых, а порой и трагических ситуаций.

После показа гости не скупились на восторженные комментарии о кино:

Александр Арутюнов

Безумное кино, крутое, веселое! Просто потрясающее. Главные актеры — мои любимые. От всех аутфитов можно просто сойти с ума. Это безумно красиво. Каждый кадр я практически фотографировал. Дико рад!

Аделина Сотникова:

Фильм очень понравился. Было интересно наблюдать изнанку киносферы: увидеть, как проходит процесс репетиции — «тренировок», раскрытия своих героев, борьбы с коллегами по цеху за расположение режиссера. Концовка стала очень неожиданной!

Янина Студилина

Пенелопа Крус нереально шикарна в кино! Потрясающий актерский ансамбль. Мне нравится, насколько герои фильма точно, реалистично, с юмором подходили к работе артистов над ролью, именно разных артистов (успешный киноактер и более театральный артист) . Отлично показано столкновение культур. Такой небольшой стеб над этим. Это было очень органично, смешно и весело. Хорошее кино, я даже удивлена.

Инна Маликова:

Фильм неоднозначный, но смотреть его стоит. Полное погружение — за два часа все мысли, проблемы ушли на второй план. Пенелопа Крус нереальна!

Катерина Ковальчук:

«Главная роль» — достойное кино. Получилась очень удачная смесь драмы и комедии, такой вечный конфликт между желанием самовыражения и получения признания, актуально! Зал смеялся на протяжении всего фильма.

Наталья Земцова:

Давно я не видела в кино такого тонкого и точного юмора. Фильм, который на первый взгляд, очень смешной, имеет более глубокий смысл и заставляет задуматься. Отдельно хочется отметить стиль и божественных артистов.

Артем Толоконин:

Фильм строится на игре актеров, а не на спецэффектах. В «Главной роли» есть все: актерская игра, интересный сюжет, разные герои из нашего сегодняшнего мира. Кем-то управляют деньги, кем-то — тщеславие, кем-то — осуждение других. Главные герои отразили все эти свойства, показали, как они очень хитро сплетены в реальной жизни. Фильм интересен, актуален, очень понравился. Уверен, что его ждет большой успех!

Елизавета Моряк

Прекрасная трагикомедия о несовершенстве актерского мира. Только те, кто знают этот мир не понаслышке поймут всю точность и тонкость на экране. Антонио Бандерас играет действительно классно. Вышло хорошее поучительное кино, как делать не надо: не нужно не устраивать скандалы на площадке, а выполнять свою работу в удовольствие.

Алика Смехова:

Я очень люблю пару Пенелопы Крус и Антонио Бандераса. Такое удовольствие наблюдать их на одном экране спустя столько лет. И, конечно, впечатлил сам сюжет — прекрасный сарказм, тонкий подтекст и издевательство над всеми, кто делает кино: режиссеры, артисты, продюсеры. Мощно, мне очень понравилось!

Оскар Кучера:

Это один из лучших фильмов, который я смотрел за последние годы. Фантастическая актерская работа, режиссура, сценарий, космическая операторская работа. Все продумано до мелочей. Огромная самоирония актерского цеха. Фильм снят театральным приемом, это заметно и это поражает. Все смотреть!

Артемий Каташинский:

Данная новинка испанского кинематографа привлекла наше внимание. Во-первых, именитый актерский состав — Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес.

Во-вторых, зрителям будет интересно наблюдать за актерами и их бесконечными репетициями. Конечно, привлекают и удивляют необычные сюжетные повороты.

Марина Каташинская:

Несмотря на то, что сюжет драматичен , в фильме есть место тонкому юмору. «Главная роль» смотрится легко. Очень приятно наблюдать за актерской игрой. Стоит также отметить великолепную операторскую работу, музыкальное сопровождение и декорации к фильму.

Рекомендуем фильм к просмотру!

Александр Энберт:

«Как говорится, чтобы снять комедию, не нужно снимать комедию. И действительно, у авторов получилось соблюсти идеальный баланс между гротеском, иронией и обычной повседневностью, сделав героев максимально узнаваемыми и близкими для зрителей.

Через сферу кинематографа переданы актуальные на сегодняшний день общечеловеческие проблемы, причем такие глубинные, как восприятие собственного эго и ощущение самого себя в постмодернистской реальности. Картина смотрится легко и за счет этого темы, затронутые авторами воспринимается не через разум, а через подсознание и усваиваются на самых позитивных эмоциях.

Отдельно хочется отметить работу актеров. Безусловно, кино построено и работает за счет их мастерства. Это великие личности, составившие потрясающий ансамбль и только ради этого уже стоит обратить внимание на данную работу, в очередной раз насладившись пассажами нестареющего Антонио Бандераса…

Также мне очень понравилась лаконичная операторская работа, отдающая мотивами камеры Уэса Андерсона и от того оставляющая привкус художественного почерка, при этом не отвлекая от просмотра…

В целом, я могу сказать, что среди огромного количества кино, которое стало заполнять наши кинотеатры, «Главная роль», безусловно, выделяется и однозначно не оставит равнодушным зрителя, который любит читать кадры между строк!

Виктория Дайнеко

Фильм очень понравился. Смешной и в то же время жизненный. Я считаю, что его нужно всем смотреть.

Вера Сотникова

Конечно, мне фильм понравился, потому что кино — это моя стихия. Грустно только, что Антонио Бандерас постарел, хотелось бы видеть его снова молодым, черноволосым и с гитарой. В фильме нас (артистов, продюсеров и режиссёров) хорошо потроллили. В нашей работе, действительно, есть такие моменты — это правда жизни. Весь юмор построен очень изящно — я смеялась и получила большое удовольствие от просмотра.

Катерина Новосельцева

Мне фильм очень понравился! Необычная задумка, особенно для обычного зрителя, который в жизни не сталкивается с актерской профессией и атмосферой кино. Для него этот фильм приоткрывает завесу. Попадаешь в такой интересный кинопроцесс! И, конечно, игра актёров очень впечатляет!

Ира Йовович:

Потрясающий актерский состав! Интересная история борьбы двух актеров за главную роль. Оба героя видели конкурента друг в друге. В итоге то, что предложил один, второй осуществил. Неожиданная концовка. Очень хороший фильм!