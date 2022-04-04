Светская премьера спектакля «Слуга двух господ. Russian edition» в театре им. А.С. Пушкина

1 апреля, в Международный день смеха, в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялась светская премьера спектакля Юрия Муравицкого «Слуга двух господ. Russian edition». Молодое поколение театра представила комедию Карло Гольдони.

Премьеру посетили певец Сергей Жуков, телеведущая Оксана Фёдорова, певица Жасмин, актриса Ирина Апексимова, певица Наталия Гулькина, актриса Ирина Безрукова, актриса Виктория Соловьева, актриса Елена Захарова, актриса Ольга Сутулова, актриса Софья Ская, актёр Виктор Вержбицкий, дизайнер Александр Арутюнов, актриса Анна Пескова, актёр Артём Алексеев, дизайнер Евгения Линович, стилист Влад Лисовец, телеведущая Лариса Вербицкая, актриса Ольга Сутулова, актриса Глафира Тарханова, фигурист Александр Энберт, телеведущая Олимпиада Тетерич, певица Согдиана, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, актриса Анна Старшенбаум, актриса Светлана Степанковская, актриса Паулина Врублёвска, актриса Екатерина Хомчук, архитектор Евгений Коблов, актриса Александра Киселёва, актриса Анастасия Светлова, артистка Большого театра Ана Туразашвили и другие.

Юрий Муравицкий (режиссёр): «Комедия дель арте – народный театр. Но зачем сегодня в России играть в итальянский народный театр эпохи Возрождения? Не лучше ли придумать свой русский народный современный театр? Какими могут быть современные скоморохи? И как они могут рассказать историю, якобы давным-давно произошедшую в Венеции?»

Евгений Писарев (художественный руководитель Театра Пушкина): «Юрий Муравицкий вместе с прекрасными художниками Галей Солодовниковой и Екатериной Щегловой приготовили сущий балаган. С одной стороны – итальянская комедия дель арте, с другой – русский вертеп. Кого больше: Труффальдино или Петрушки? Приходите, увидите!»

Сергей Жуков (певец): «Я восторге от жанра буффонады, хотя это очень трудный жанр, который легко испортить, пережать. Но сегодня всё получилось прекрасно: безумные хип-хоп вставки, чудесно придуманные костюмы, настоящий фейерверк шуток! Прочтение классики в новом варианте всегда интересно. Замечательно, когда молодым ребятам дают возможность выражать своё мнение, делиться своей энергией».

Глафира Тарханова (актриса): «Спасибо большое за прекрасный вечер! Великолепная работа режиссёра, художников. С одной стороны, это современное прочтение Гольдони, но в то же время классика, классика комедии дель арте. Ребята актёры просто молодцы! У меня прекрасные впечатления, мы смеялись, мы получили массу позитивных эмоций. Это ярко, это самобытно, это уникально!»

Ирина Безрукова (актриса): «Я знаю пьесу „Слуга двух господ“ Карло Гольдони практически наизусть и очень её люблю. Мне было страшно интересно посмотреть версию театра Пушкина. Я очень много смеялась, удивлялась тому, как характеры знакомых героев могут заиграть новыми красками. Атмосфера в зрительном зале тоже была замечательная, настоящий праздник. Это спектакль, на который я просто обязана прийти ещё раз! Точно посоветую его своим друзьям и знакомым. И хочу пожелать долгой жизни этому спектаклю. Потому что это театр – радость, театр – хороший вкус, театр – стиль и театр – хорошее настроение!».

Наталия Гулькина (певица): «Очень, очень понравилось! Море эмоций, впечатлений, посмеялись от души, получили удовольствие от ярких красивых костюмов. Могу сказать только самые добрые слова. Спасибо большое и до новых встреч!».

Влад Лисовец (стилист): «Это замечательно! Во-первых, фантастические костюмы, их хочется разглядеть во всех деталях. Признаюсь, они даже немножко отвлекают от действия! Ну это моя профессиональная деформация, наверное. А вообще-то, потрясающий актёрский состав, юмор. Столько в этом жизни! Все сделано красиво, современно, с большим вкусом».

Анна Старшенбаум (актриса): «Это лучшее, что я видела в своей жизни. К своему стыду, я не любитель театра, несмотря на то, что я актриса, и в этой профессии всю жизнь. Но это просто какой-то шок. Тем людям, которые ищут что-то сверхъестественное, я рекомендую этот спектакль, это какой-то легальный наркотик! Потрясающе, безумно талантливо. Мне понравилось абсолютно всё: музыка, режиссура, сценография, костюмы, стиль игры. Это что-то совершенно новое».

Согдиана (певица): «Очень необычный спектакль, начиная от костюмов, заканчивая подачей. Мне, честно говоря, сначала было непривычно смотреть, но потом постепенно действие поглотило моё внимание. Я начала переживать за каждого персонажа. Мне понравилась идея: ты не понимаешь, в каком времени и месте находятся герои. Я люблю завуалированность, когда ты можешь сам дофантазировать. Ярко, необычно, очень запоминающиеся!»

Александр Арутюнов (дизайнер): «Спасибо за спектакль. Очень красивые костюмы, нам всем понравилось, в особенности маме».

Олимпиада Тетерич (телеведущая): «Когда начался антракт, мы обменялись впечатлениями и пришли к выводу, что это было так неожиданно, что первые пять минут ты не понимал, что вообще происходит на сцене. Но ты доверяешь театру, ты видел разные постановки и даже не допускаешь мысли, что что-то может пойти не так. И на пятой минуте тебя так вовлекает то, что творится на сцене! Очень интересно! Я с удовольствием пойду во второй раз, причём мне бы хотелось сделать это прямо завтра!».

Елена Захарова (актриса): «Я получила огромное удовольствие! Комедия дель арте, причём такая яркая, я у нас не видела аналогов. Я вспоминала спектакль Щукинского училища «Принцесса Турандот», это было очень давно и это, конечно, совершенно разные постановки. Но я знаю, что Юра Муравицкий – выпускник Щукинского училища, ученик Михаила Борисовича Борисова, моего педагога. Я представляю, насколько сложно и интересно работать артистам. Мне очень нравится, всё время хотелось на сцену, к ним!»

Алла Шишкина (олимпийская чемпионка по синхронному плаванию): «Фантастический спектакль, невероятные костюмы, яркие, красивые запоминающиеся, суперстильные актёры. Ощущения невероятные, спасибо всем тем, кто причастен к постановке. Действительно, спектакль, который хочется порекомендовать всем друзьям и знакомым. Спасибо».

Александр Энберт (фигурист): «Это было чудесно! Действительно, во множестве современных постановок, которые стараются переформулировать классические произведения, очень редко попадаются достойные работы… Но то, что происходило сегодня на сцене – нечто! Честно, один из лучших спектаклей, которые я видел в своей жизни! Баланс абсурда и хаоса выверен идеально, атмосфера не отпускает от начала и до конца! А артистам – отдельный низкий поклон!».

Евгений Коблов (архитектор): «Я в полном восторге. Ожидал, конечно, юмор, но подобная интерпретация поистине удивила. Микс комедии дель арте, русского скоморошества, современных вкраплений музыки захватывал. Сложно подобрать точные слова, это просто надо видеть!»

В этом году исполняется 315 лет со дня рождения реформатора европейского театра драматурга Карло Гольдони. За прошедшие три века его пьесы не потеряли своей актуальности – персонажи по-прежнему узнаваемы, а сюжеты – увлекательны. Молодая команда актёров Театра Пушкина во главе с режиссёром Юрием Муравицким переосмысляет комедию Гольдони, сочетая классические итальянские маски и традиции русского скоморошества.

Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двух господ и делает всё, чтобы его хозяева не встретились…

В ролях: Никита Пирожков/Назар Сафонов, Анна Кармакова, Кирилл Чернышенко, Елизавета Кононова/Вероника Сафонова, Антон Гращенков, Александр Кубанин, Сергей Кудряшов, Валерия Ёлкина/Екатерина Рогачкова, Владимир Зиберев.

Автор: Карло Гольдони

Режиссёр: Юрий Муравицкий

Художник-сценограф: Екатерина Щеглова

Художник по костюмам: Галя Солодовникова

Художник по свету: Сергей Васильев

Режиссёр по пластике: Дарья Авратинская

Композиторы: Луи Лебе и Родион Аверьянов

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Фото предоставлены пресс-службой,

Фото спектакля: Татьяна Киттинг