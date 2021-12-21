Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый ежегодный дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции и модные образы, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами нашей страны.

По итогам 2021 года в список лучших российских дизайнерских марок вошли 10 компаний. Главными факторами выбора стали соответствие их творческих работ международному fashion-контексту, системность и ярко выраженный индивидуальный стиль.

Список перспективных молодых дизайнеров России в этом году также включил 10 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

ТОП-10 «Лучшие дизайнерские марки 2021, Россия» (по алфавиту)

Alena Akhmadullina – дизайнер Алена Ахмадуллина

Chapurin – дизайнер Игорь Чапурин

Infundibulum – дизайнер Илья Варегин

Nina Donis – дизайнеры Нина Неретина и Донис Пупис

Red September – дизайнер Ольга Васюкова

Tatyana Parfionova – дизайнер Татьяна Парфенова

Ulyana Sergeenko – дизайнер Ульяна Сергеенко

UShatava – дизайнеры Алиса Ушакова и Нино Шаматава

Viva Vox – дизайнер Олег Овсиев

WOS – дизайнер Андрей Артемов

1 / 10

Chapurin

Infundibulum

Nina Donis

Red September

Tatyana Parfionova

Ulyana Sergeenko

UShatava



WOS

ТОП-10 «Молодые марки и новые имена 2021, Россия» (по алфавиту)

Agreeg – дизайнер Армина Григорян (Москва)

Darina Sorokina – дизайнер Даша Сорокина (Москва)

Khaydak – дизайнер Шамиль Магомедов (Дагестан)

La Boheme – дизайнер Надежда Хатипова (Москва)

Nadia Dunaeva – дизайнер Надя Дунаева (Санкт-Петербург)

Nikolay Vorobyov – дизайнер Николай Воробьев (Омск)

Odor – дизайнер Никита Калмыков (Москва)

Stanislav Churakov – дизайнер Станислав Чураков (Омск)

Yunden – дизайнер Юндэн Хандажапов (Омск)

Zalivina – дизайнер Полина Заливина (Омск)

1 / 13

Churakov

Khaydak

La Boheme

Nadia Dunaeva

Nadia Dunaeva

Nadia Dunaeva

Nadia Dunaeva

Odor

Polina Zalivina

Sorokina

Vorobyov

Yunden

Также Александр Хилькевич прокомментировал общее положение дел в дизайнерском секторе российской индустрии моды:

1. Ситуация с пандемией критически затормозила развитие марок, ориентированных на концептуальность и творческий эксперимент. Для них особенно важны живые контакты с поклонниками и стильные показы, полноценная организация которых была невозможна из-за ограничений 2021 года.

2. Наоборот, коммерческие марки формата «шей да пори», не ставящие перед собой высоких художественных целей, стали плодиться нещадно. На этот рынок пришли живые горячие деньги «инвесторов»-неофитов, поверивших в распиаренную сказку о новой золотой жиле – маркетплейсах, где вложишь рубль и тут же заработаешь сто. Эти компании выпускают узкий, наиболее ходовой ассортимент или сезонную одежду, которые к моде имеют весьма отдаленное отношение. Здесь самый распространенный прием управления – «залить» проблему деньгами. Когда деньги заканчиваются и фирма закрывается, на ее месте появляются пять новых.

3. В творческих коллекциях дизайнеров, особенно у молодых авторов, активно прозвучали темы мужской моды, гендернофлюидная стилистика и современное прочтение этники.

4. Появились очень интересные, современные коллекции у аксессуарных марок различной специализации (украшения, сумки, головные уборы, перчатки). Не исключаю, что в будущем году Рейтинг будет расширен за счет этого направления.

5. Несмотря на пандемию расцвели фэшн-проекты, инициированные многочисленными окологосударственными «общественными» организациями в поддержку модной креативности масс. Пользы от этой активности ноль, одна профанация моды.

6. При этом государство продолжает закрывать глаза на реальную проблему – на результаты своей бездумной реформы по «оптимизации» высшего и среднего профессионального образования, проводимой в последние 10 лет. За это время были уничтожены ведущие специализированные вузы, дизайнерские кафедры, колледжи по подготовке конструкторов, технологов, портных, сбиты профессиональные ориентиры – что такое сегодня «мода», «дизайн», «одежда», какие навыки нужно у студентов формировать и каковы критерии успеха.

7. Сейчас вопрос уже стоит даже не о подготовке студентов, а о спасении преподавателей. Должен быть создан современный Методический центр по информационной и методической поддержке дизайнерских кафедр страны. И сделать это нужно в ближайшие 3 года. Иначе реанимировать ситуацию уже не удастся. И никакие рейтинги уже не понадобятся.

Напомним, с 2001 года Александр Хилькевич первым начал составлять ежегодные рейтинги российской моды.

Александр Хилькевич – знаменитый международный fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Под редакцией Александра Хилькевича выпущено 15 книг и учебников по современным мировым методикам конструирования.

Созданные под руководством Александра Хилькевича профессиональные издания "Индустрия Моды", "International Textiles", "Ателье" и др. стали основой для формирования интеллектуального базиса российского fashion-бизнеса в период его становления.