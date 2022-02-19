Тренды по уходу за волосами: новинки от Mixit и Eveline Cosmetics

Один из актуальных трендов по уходу за волосами – это классификация волос в соответствии со степенью их пористости. Пористость описывает то, насколько открыт или закрыт слой кутикулы волос, т.е. степень отклонения чешуек кутикульного слоя от стержня волоса. Чешуйки волоса с низкой пористостью плотно прилегают к друг к другу, волосы со средней пористостью - со слегка открытыми чешуйками, а если волосы шероховатые наощупь и чешуйки кутикулы широко раскрыты, это говорит о их высокой пористости. Как определить пористость волос в домашних условиях? Наполнить стакан водой, опустить в него волос и наблюдать, как через несколько минут он себя поведет. Если волос быстро опускается на дно - это волос с высокой пористостью, волос с низкой пористостью останется на плаву, а волос со средней пористостью будет между ними.

Представляем новинки по уходу за волосами от Eveline и Mixit!

Очищающий ШАМПУНЬ Для нормальных и склонных к жирности волос Hair2Love от Eveline Cosmetics, 400 мл.

Цена - 399 руб.

Активные компоненты: Алоэ Вера, АНА кислоты, Конопляное масло.

Деликатно очищает сухие и ломкие волосы. Веганская рецептура обогащена натуральными увлажняющими компонентами, которые эффективно разглаживают волосы, придают им жизненную силу и блеск.

Шампунь для волос Восстановление и Питание - Spa Rituals Terra Repair Hair Shampoo от Mixit, 250 мл.

Цена 450 руб.

Шампунь для волос Восстановление и Питание, независимо от причин повреждения структуры волоса, уверенно поможет вернуть их к здоровому и сияющему виду. Вся сила земли направлена на то, чтобы помочь как можно скорее восстановить поврежденный волос, заполнив его полезными и питательными веществами. В дополнение к результату аромат ванили и кокоса поможет получить большое удовольствие.

Состав:

Провитамин В5 (Д-пантенол), Масло аргана, Масло макадамии (Макадамский орех), Экстракт ванили

Применение:

Нанесите на влажные волосы, вспеньте и смойте теплой водой. Повторите при необходимости. Подходит для ежедневного использования.