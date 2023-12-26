Уход за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз в разы тоньше и уязвимее других участков тела. Со временем эпидермис теряет упругость и появляются тёмные круги, морщинки, сосудистая сеточка. Эта зона лица требует особо пристального внимания. Сегодня хотим рассказать о двух продуктах от известных брендов.Патчи гидрогелевые с лифтинг эффектом от Lifecode
Подарите себе 15 минут отдыха, а коже вокруг глаз здоровый вид!
Гидрогель, созданный на основе бурых водорослей, насыщен гиалуроновой кислотой, которая интенсивно увлажняет кожу вокруг глаз. Пептидный комплекс INSTENSYL® разработан французскими учёными для борьбы с потерей упругости и тонуса кожи. Получают ингредиент из экстракта уникального растения маниок, который произрастает на территории Южной Америки. Этот пептидный комплекс представляет собой короткую белковую связь с быстрым и целенаправленным действием. Он стимулирует внутренние метаболические процессы, помогая коже восстанавливаться изнутри.
Плотное прилегание патчей к веку оказывает компрессионный эффект, который запускает процесс регенерации собственного гиалурона и ускоряет микроциркуляцию крови и отток жидкости.
В результате регулярного применения патчей:
• кожа вокруг глаз становится более упругой и эластичной,
• уменьшается количество морщин,
• сокращается дряблость кожи,
• улучшается цвет.
Применение:
Наложите патчи на предварительно очищенную кожу области нижнего века, оставьте на 15-20 минут. После удаления патчей легкими похлопывающими движениями кончиками пальцев распределите остатки эссенции по поверхности кожи.ГИАЛУРОНОВЫЙ ГЕЛЬ-ПАТЧ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ от LIBREDERM, 30 МЛ.
Бережно ухаживает за кожей вокруг глаз, гарантируя увлажнение 48 часов.**
Оказывает дренажный эффект, сокращает «мешки» под глазами.**
- Увлажняет, восстанавливает тонус и упругость кожи, разглаживает морщины.
*Максимально снижен риск аллергических реакций. **Клинически доказанная эффективность ингредиента.
Активные ингредиенты:
- Низкомолекулярная гиалуроновая кислота и комплекс натуральных биополимеров интенсивно увлажняют и поддерживают микробиоту кожи.
- Ацетил тетрапептид-5 с противоотечными свойствами эффективно уменьшает круги и «мешки» под глазами.**
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ГИПОАЛЛЕРГЕННО
Применение:
Нанести гель ровным плотным слоем не менее 2 мм на чистую сухую кожу нижнего века от наружного уголка глаза к внутреннему. Не втирать. Оставить для воздействия на 15-20 минут. Затем удалить остатки геля, либо распределить лёгкими массажными движениями по коже лица. Использовать ежедневно утром и/или вечером за 1,5 часа до сна. Для получения наилучшего эффекта охладите флакон или храните его в холодильнике. Не замораживать.
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