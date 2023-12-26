Уход за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз в разы тоньше и уязвимее других участков тела. Со временем эпидермис теряет упругость и появляются тёмные круги, морщинки, сосудистая сеточка. Эта зона лица требует особо пристального внимания. Сегодня хотим рассказать о двух продуктах от известных брендов.

Подарите себе 15 минут отдыха, а коже вокруг глаз здоровый вид!

Гидрогель, созданный на основе бурых водорослей, насыщен гиалуроновой кислотой, которая интенсивно увлажняет кожу вокруг глаз. Пептидный комплекс INSTENSYL® разработан французскими учёными для борьбы с потерей упругости и тонуса кожи. Получают ингредиент из экстракта уникального растения маниок, который произрастает на территории Южной Америки. Этот пептидный комплекс представляет собой короткую белковую связь с быстрым и целенаправленным действием. Он стимулирует внутренние метаболические процессы, помогая коже восстанавливаться изнутри.

Плотное прилегание патчей к веку оказывает компрессионный эффект, который запускает процесс регенерации собственного гиалурона и ускоряет микроциркуляцию крови и отток жидкости.

В результате регулярного применения патчей:

• кожа вокруг глаз становится более упругой и эластичной,

• уменьшается количество морщин,

• сокращается дряблость кожи,

• улучшается цвет.

Применение:

Наложите патчи на предварительно очищенную кожу области нижнего века, оставьте на 15-20 минут. После удаления патчей легкими похлопывающими движениями кончиками пальцев распределите остатки эссенции по поверхности кожи.

Бережно ухаживает за кожей вокруг глаз, гарантируя увлажнение 48 часов.**

Оказывает дренажный эффект, сокращает «мешки» под глазами.**

Увлажняет, восстанавливает тонус и упругость кожи, разглаживает морщины.

*Максимально снижен риск аллергических реакций. **Клинически доказанная эффективность ингредиента.

Активные ингредиенты:

- Низкомолекулярная гиалуроновая кислота и комплекс натуральных биополимеров интенсивно увлажняют и поддерживают микробиоту кожи.

- Ацетил тетрапептид-5 с противоотечными свойствами эффективно уменьшает круги и «мешки» под глазами.**

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ГИПОАЛЛЕРГЕННО

Применение:

Нанести гель ровным плотным слоем не менее 2 мм на чистую сухую кожу нижнего века от наружного уголка глаза к внутреннему. Не втирать. Оставить для воздействия на 15-20 минут. Затем удалить остатки геля, либо распределить лёгкими массажными движениями по коже лица. Использовать ежедневно утром и/или вечером за 1,5 часа до сна. Для получения наилучшего эффекта охладите флакон или храните его в холодильнике. Не замораживать.