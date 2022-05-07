Уход за волосами в разные погодные условия

Когда мы гадаем, от чего испортились волосы, пожалуй, в последнюю очередь думаем о погоде. У природы, конечно, плохой погоды нет, но определенные состояния окружающей среды часто сказываются не только на прическе, но и на здоровье волос. Об уходе за волосами в разные погодные условия рассказала Анна Лосева, эксперт бренда Moroccanoil в России.

1. Сухая ветреная погода.

Своеобразное комбо: сухой воздух приводит к сухости волос, их расслаиванию и ломкости, а ветер портит прическу. Здесь есть простое решение — заплести косу или собрать волосы в пучок. Это решит проблему с ветром. А вот от суперсухих кончиков спасет только глубокое кондиционирование: в ежедневном уходе к обычному кондиционеру можно добавить несмываемый.



Если же выход на улицу неизбежен, идеальное средство — увлажняющий крем Moroccanoil. За счет своей кремовой основы и уходовых компонентов он увлажняет волосы, предотвращает их сечение, расслаивание, спутывание и статичность. Крем обладает мягкой фиксацией, которая дисциплинирует волосы и сохраняет укладку на долгое время. Наносить его нужно на влажные волосы, по желанию добавить капельку масла и уложить как обычно. Так что на вопрос “Можно ли под сильным ветром добраться из пункта А в пункт Б не испортив прическу?” ответим — можно!

2. Палящее солнце.

Пожалуй, самый очевидный враг наших волос. Солнце делает их сухими, ломкими, что приводит к сечению. И, конечно, ультрафиолет влияет на цвет волос — как натуральных, так и окрашенных. Волосы выгорают и приобретают не всегда красивый оттенок. Особенно это заметно на окрашенных прядях: на них появляются оранжевые и желтые тона. Чтобы поддержать красивый цвет, нужно носить шляпу с широкими полями. Она будет закрывать от прямых лучей лицо и волосы у корней. Но не защитит кончики! Здесь можно порекомендовать спрей для сохранения цвета Color Complete. Он дает хороший восстанавливающий уход за счет запатентованной системы ArganID, предотвращает ломкость, облегчает расчесывание и смягчает волосы. Причем защищает их не только от ультрафиолета, но и от всех внешних факторов, например, загрязнения воздуха. Наносим продукт на влажные волосы перед сушкой феном. Кстати, для фена он также дает термозащиту. Подходит для всех типов волос.

3. Резкие перепады температур.

Горячий и холодный воздух имеют нечто общее: они одинаково действуют на волосы, лишая их влаги. Поэтому после зимнего сезона мы старательно восстанавливаем ставшие сухими волосы. Они просто требуют больше увлажнения! В ход идут увлажняющие шампуни, маски, кондиционеры, но мы хотим особенно порекомендовать вам Несмываемый увлажняющий кондиционер всё-в-одном Moroccanoil. Это продукт, который защищает волосы от внешних факторов, насыщает их влагой на 72 часа, уплотняет их, ухаживает за ними, облегчает расчесывание, дает термозащиту и делает волосы мягкими и блестящими. Наносим каждый раз после мытья на влажные волосы перед сушкой.

На сухие волосы продукт также можно наносить, чтобы дополнительно защитить и увлажнить. Кстати, Несмываемый кондиционер очень хорошо снимает статику, которая часто сопутствует перепадам температур.

4. Высокая влажность, дожди.

Как ваши волосы реагируют на влажность? Наиболее распространенная ситуация — они пушатся, становятся неопрятными, укладка теряется. В общем, видишь за окном дождь — собирай волосы в пучок, кутайся в дождевик и зонтик не забудь. Ни о каких распущенных волосах не может быть и речи!



Это, конечно, шутка, потому что есть профессиональные средства для волос, которые не дают им реагировать на влагу. У Moroccanoil это Разглаживающий лосьон. Это такой увлажняющий фиксатор, который предназначен для сушки феном. При этом он имеет важные отличия от других подобных продуктов. Лосьон наносят после мытья на влажные волосы, после чего делают укладку феном. Помимо того что он облегчает расчесывание, он еще дает питание и уход, насыщает волосы влагой, предотвращает статику, дисциплинирует волосы. А поскольку там есть фиксация, с его помощью можно сделать любую укладку. Также у него есть функция защиты от влажности на 72 часа.