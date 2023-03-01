United Colors of Benetton представляет капсулу Sunday sunshine

United Colors of Benetton представляет коллекцию сезона Весна-Лето 2023, созданную новым креативным директором бренда Андреа Инконтри. Основанная на философии вкуса и идентичности, коллекция вдохновлена ключевыми принципами Benetton: космополитизм и демократичный стильный образ, в основе которого лежат трикотаж и яркость.

Sunday sunshane - это новая повседневная капсула United Colors of Benetton для женщин и мужчин с настроением выходного дня, сочетающая непринужденный кэжуал с отсылками к спортивному ретро. Ключевыми элементами стали винтажный деним, абстрактные флоральные принты и полоска. Поcледние, являясь визитной карточкой бренда, в коллекции Весна-Лето 2023 обретают новое звучание: урбанистическое, стильное и броское. Они отсылают к стилю преппи, глэм-року, теннисной культуре 80-х годов. Функциональная и современная капсула Sunday sunshine представлена как в нейтральных природных, так и в традиционно ярких оттенках.