Уютная осень: IRIESES - лимитированная капсула одежды для дома

Осенний сезон — время уютных вечеров. В belle you вышла новая капсула одежды для дома как раз для таких уютных моментов. Домашние комплекты, халаты из 100% хлопка в трех сезонных оттенках: хурма, деним и терракотовый с авторским принтом в виде цветков ириса, которые послужили вдохновением для названия капсулы.

Натуральный дышащий хлопок, свободные силуэты, комфортная посадка и актуальный дизайн — это то, что так нужно для дома.

Выбирайте и составляйте свой комплект из рубашек, брюк, шорт и халатов.

Вся капсула уже ждет вас на belle you: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/irises/