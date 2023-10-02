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Юлия Анатольевна Бурулева

Уютная осень: IRIESES - лимитированная капсула одежды для дома

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  • 02 Октября 202317:23

Осенний сезон — время уютных вечеров.  В belle you вышла новая капсула одежды для дома как раз для таких уютных моментов. Домашние комплекты, халаты из 100% хлопка в трех сезонных оттенках: хурма, деним и терракотовый с авторским принтом в виде цветков ириса, которые послужили вдохновением для названия капсулы. 

 

Натуральный дышащий хлопок, свободные силуэты, комфортная посадка и актуальный дизайн  — это то, что так нужно для дома.

Выбирайте и составляйте свой комплект из рубашек, брюк, шорт и халатов.

Вся капсула уже ждет вас на belle you: https://belleyou.ru/catalog/kollektsii/irises/ 

 

   

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