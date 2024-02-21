В Гостином дворе 16-18 февраля прошла выставка ARTDOM

ARTDOM – эксклюзивный выставочный проект, посвященный формированию мебельной и интерьерной моды, определяющий тенденции развития мебельного рынка на ближайшие годы.

Цель проекта - создавать и поддерживать активное взаимодействие брендов и дизайнеров, производителей и байеров, обеспечивать постоянный рост заказов фабрик-участников. Тема выставки 2024 – «СУТЬ ВЕЩЕЙ».

ARTDOM уделяет большое внимание предметному дизайну и искусству и именно поэтому мы хотим максимально глубоко раскрыть ДНК крупных брендов и философию авторов, показать путь производства продуктов, узнать сторителлинг, привнесённый дизайнерами в тот или иной предмет.

Яркий зарубежный участник и амбассадор выставки — Карим Рашид (США), дизайнер, обладатель, кажется, всех возможных мировых титулов и премий. В портфолио — модели, коллекции и проекты (последние годы Карим активно сотрудничает также с российскими архитектурными бюро) для BoConcept, Bosco di Ciliegi, Centrsvet, Giorgio Armani, Prada, Edra, Gorenje, Bonaldo, Punto design, Rich, «Кухни Мария» и других ведущих мировых брендов. Рашид – известный сторонник прогресса во всех возможных проявлениях.