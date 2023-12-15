В Москве пройдёт первая церемония премии в области российской моды Volga Fashion Awards

16 декабря в Москва-Сити состоится первая торжественная церемония вручения премии Volga Fashion Awards, организованная Неделей моды Volga Fashion Week.

За восемь лет Volga Fashion Week выросла из локальной Недели моды, проходящей на берегах Поволжья, в мероприятие федерального масштаба, взявшее на себя миссию поддержки и развития региональных fashion-дизайнеров и брендов. С 2023 года Volga Fashion Week проходит в Москве.

За минувший год под эгидой Volga Fashion Week было проведено пять мероприятий и показано более 150 коллекций дизайнеров из разных городов России и ближнего

зарубежья. Впервые за историю проекта будут подведены итоги года и вручены награды Volga Fashion Awards. Среди дизайнеров-участников будут выбраны авторы лучших коллекций в различных номинациях: «Лучшая коммерческая коллекция», «Лучшая креативная коллекция», «Лучшая детская коллекция», «Лучшая вечерняя коллекция».

«Главный критерий отбора участников премии – высокий уровень профессиональных компетенций у дизайнеров, чёткое позиционирование и понимание бизнеса, – говорит Юлиана Благовская, основатель Volga Fashion Week и генеральный продюсер Volga Fashion Awards. – Проведение данной премии – это наша “обратная связь”, которую мы предоставим дизайнерам. Нам хочется поддержать сильнейших и дать им ещё больше возможностей для роста».

В жюри Volga Fashion Awards войдут представители fashion-ритейла, такие как SLAVA CONCEPT, OZON, редакторы индустриальных и глянцевых СМИ, Союзлегпром и другие эксперты индустрии моды. Кроме того, учреждены призы зрительских симпатий. В каждой из номинаций будет представлено по два победителя: профессиональный выбор экспертов и выбор зрителей.

Голосование уже проходит на сайте премии:

https://www.volga-fashion.ru/awards

В период предновогодних мероприятий организаторы Volga Fashion Awards приготовили сюрприз для гостей церемонии: эффектный показ вечерних и праздничных коллекций российских дизайнеров. Среди участников Дом Моды SVETLANA EVSTIGNEEVA, чей авторский стиль возвращается к элегантной моде начала прошлого столетия. Для Volga Fashion Awards дизайнер приготовила коллекцию, созданную совместно с ювелирным брендом Pavel. T Jewellery club. Ювелирный бренд художника Павла Трофимова выпускает украшения класса Haute Joaillerie и в свое время получил награду международного конкурса «Carrera y Carrera».