Volga Fashion Week в Москве 2024

27 и 28 апреля в Москве прошли мероприятия Volga Fashion Week.

Показы российских дизайнеров прошли на площадке одного из павильонов Киностудии имени Горького 27 апреля. И там же 28 апреля состоялась закрытая байерская сессия и деловая программа. Деловая программа стартовала с 12.00. Она построена таким образом, что охватывает сразу все сферы ведения бизнеса: позиционирование, ассортиментное планирование, выбор способов дистрибуции и продвижение и рассчитана на дизайнеров и действующих предпринимателей.

В этом сезоне было показано больше тридцати коллекций дизайнерами из разных городов страны. Один из знаковых выходов – работы Людмилы Мезенцевой и бренда «Веретено». Бренд, известный более 20 лет своими интеллектуальными коллекциями «prêt-a-porter», впервые за последние десять лет показал на подиуме новую коллекцию, выполненную в команде с молодыми дизайнерами для бренда «Веретено». Она несет идеи многообразия и многонациональности современного мира.

Дизайнер и художник по костюмам, исследующий национальный стиль — Ясна Радислава Клименко. Ее работы вдохновлены стилистикой, обрядовостью, иконописью и ритуалами древней Руси. Ее знаменитые кокошники участвовали в проектах Андрея Бартенева и Дениса Симачева. Молодой бренд Passý посвятил коллекцию «вниманию женщины к себе». На подиуме - ультрамодные кропы, сетки, яркие акцентные цвета, много других интересных решений.

Одной из самых ярких по цвету коллекций стало появление на подиуме бренда J.M. Вот уже 15 лет в своих коллекциях дизайнер Юлия Милеева использует яркие цветовые решения, чтобы «прикоснуться к ощущениям, передать настроение на расстояние». В показе также приняли участие финалистка конкурса Profashion Masters Виктория Павлова с коллекцией «Мугунхва». Название переводится с корейского как гибискус — национальный цветк Южной Кореи, символ тонкой красоты и стойкости духа.