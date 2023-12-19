В Москве состоялось вручении премии Volga Fashion Awards

16 декабря в Москва-Сити прошло торжественное вручение премии российским дизайнерам Volga Fashion Awards, организованное Неделей моды Volga Fashion Week.

За минувший год под эгидой Volga Fashion Week было проведено пять мероприятий и показано более 150 коллекций дизайнеров из разных городов России и ближнего зарубежья. Вручение наград стало логичным завершением года. В четырех номинациях по итогам голосования профессионального жюри и всех желающих были определены победители – лучшая коммерческая, креативная, детская и вечерняя коллекции.

Победительница одной из номинаций основательница марки одежды MUSE Таисия Бердышева рассказала про свою коллекцию «Cherish The Moments» – «Цени моменты»: «Это как глоток свежего океанского воздуха. Это праздник, который искрится внутри, брызги шампанского, тропический бриз, пропитанный солнцем воздух. MUSE – это одежда, вдохновленная путешествиями на острове Бали».

Украшением церемонии стали показы вечерних и праздничных коллекций. Платья от модного дома SVETLANA EVSTIGNEEVA, созданные с ювелирным брендом Pavel. T Jewellery club отсылали к элегантности начала прошлого века. Коллекция Татьяны Снеж-Лебедевой изобиловала авторскими принтами на шелке и бархате.

Коллекция молодой марки Damodno сочетала урбанистическую функциональность и эффектные дерзкие детали.

В этот вечер впервые на подиуме появились 11 подопечных благотворительного фонда «Жизнь в Движении» в возрасте от 5 до 36 лет. Директор фонда Мария Рафалович рассказала: «Для подопечных нашего фонда участие в Volga Fashion Awards - масштабное событие, которое стало для ребят ещё одним шагом преодоления неуверенности. Несмотря на ограниченные физические возможности, наличие протезов, они впервые вышли на подиум наравне с профессиональными моделями. Участие в инклюзивном показе в одежде российских дизайнеров Pridmen, Manelia, Svargarus, Liqlo, Tanya Snezh-Lebedeva подарило ребятам настоящий праздник и незабываемые эмоции».

«Нам приятно видеть счастливые лица новых участников показа, – говорит Юлиана Благовская, генеральный продюсер Volga Fashion Awards. – Общество во всем мире движется к инклюзивности, а мода помогает и поддерживает эти процессы».

Завершился вечер вручением памятных призов победителям и выступлением посла благотворительного фонда «Жизнь в Движении» Ираклия Пирцхалавы и рэпера Alex Say с подопечными фонда.