В Москве с успехом прошла выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень»

С 7 по 9 сентября в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», пошла 12-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень». Отраслевой смотр в очередной раз улучшил собственные показатели: в этом сезоне выставка выросла в целом на 20% – это касается и самой экспозиции, и качественно-количественных показателей посетительской аудитории. Выставка заняла все шесть залов павильона 7 ЦВК «Экспоцентр» – общая площадь экспозиции составила более 14 700 кв. метров. В ней приняли участие 300 компаний из 40 регионов России и разных стран мира: на выставке были представлены коллективные стенды Узбекистана, Белоруссии, национальные экспозиции Турции, Китая, российские представительства компаний из Вьетнама, Египта, Южной Кореи и других – всего было представлено 673 бренда.

За три дня выставку посетили 14 тысяч 347 человек. В этом сезоне посетительская аудитория выставки стала не только рекордной по количеству гостей, но и традиционно показала высокий качественный состав: среди посетителей доля лиц, принимающих решения, составила рекордные 95%.

«Выставка значительно выросла по сравнению с предыдущим сезоном, и эта ситуация показывает, что мы делаем правильный продукт, который нужен нашим коллегам, нашим потребителям, нашей отрасли, – говорит президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин. – Сегодня на выставке мы видим коллективные стенды ряда государств, их в этом году стало больше, и площадь самих стендов увеличилась. Помимо этого, сейчас идут переговоры об участии в выставке и тех стран, которые до сих пор у нас не участвовали. Поэтому я считаю, что выставка сделала серьезный шаг вперед, и даже с точки зрения посещаемости можно сказать, что за один неполный день мы приняли такое количество посетителей, которое несколько лет назад не всегда отмечали по итогам всех выставочных дней. Более того, учитывая все позитивные моменты, которые мы видели в день открытия, и наблюдая за тем всплеском активности, что происходит сейчас, мы абсолютно точно знаем, что нам делать дальше, чтобы это развитие не останавливалось, так как отрасли нужна именно такая универсальная крупная выставка».

В торжественном открытии выставки приняли участие помощник председателя Правительства Российской Федерации, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Сергей Булавин; председатель политической партии «Новые люди», руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе ФС РФ Алексей Нечаев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Падалко; вице-президент РСПП по финансовой политике и развитию секторов экономики Александр Мурычев; заместитель директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Дмитрий Тугушев; советник председателя ассоциации «Узтекстильпром» Дильбара Мухамедова; первый заместитель генерального директора ЦВК «Экспоцентр» Николай Гусев; президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

Участники торжественного открытия поделились с присутствующими своими ожиданиями от выставки, а также своим видением перспектив, которые будут ждать текстильную и легкую промышленность в ближайшем будущем.

«Мы сейчас прошлись по выставке, качество тканей, разнообразие узоров, яркость цветов – все это показывает, что отрасль есть, – отметил Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. – Необходимо сделать все, чтобы в этих сложных условиях она могла дальше развиваться. Правительство, Государственная Дума, наша партия постараются все для этого сделать».

Ежегодно «ИНТЕРТКАНЬ» презентует до 90% новинок рынка. Этой осенью она подтвердила статус эффективной мультиканальной бизнес-платформы для специалистов отрасли, заинтересованных в представлении своих товаров и услуг широкой аудитории. Один из основных акцентов экспозиции был сделан в сторону развития регионального российского отраслевого бизнеса. Благодаря содействию региональных центров поддержки представить свою продукцию смогли предприятия малого и среднего бизнеса из Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской областей, Республики Татарстан, Екатеринбурга. Впервые такой возможностью воспользовались Свердловский камвольный комбинат, Брянский камвольный комбинат, компании «Авангард», «Ирис Текстиль», Fabreex, «Каро», «КароСпорт», ОТК, «Колори37».

По словам директора выставки Елены Пищевой, широкая ассортиментная линейка текстильных материалов, обширная география экспонентов и большое их количество – все эти составляющие вызывают большой интерес у отраслевых посетителей, что в целом обеспечивает высокую эффективность работы на выставке как для компаний-экспонентов, так и для посетителей.

В осеннем сезоне российские предприятия в очередной раз продемонстрировали лучшее из того, что они смогли создать, и тем самым подтвердили, что способны составить достойную конкуренцию мировым игрокам рынка. Экспоненты отмечали высокую деловую активность на своих стендах в течение всей выставки.

«Мы участвуем в выставке шесть лет, приезжаем каждый сезон, – говорит Кристина Малышева, заместитель коммерческого директора Свердловского камвольного комбината, ТМ «Комтекс». – Очень любим "ИНТЕРТКАНЬ", каждую выставку всей командой ждем с огромным нетерпением, не только чтобы новых клиентов найти, но и для того, чтобы показать, чего мы достигли, на каком уровне находимся, насколько мы в тренде и соответствуем ожиданиям и производственным потребностям и крупных постоянных клиентов, и новичков. В этом году осенью отмечался настоящий ажиотаж среди дизайнеров и начинающих проектов, много посетителей, которые расширяют свой привычный ассортимент, ищут надежных поставщиков тканей, причем не зависящих от скачков валюты, с прозрачной и предсказуемой логистикой».

«На стенде выставки мы всегда ждем всех, кто держит в руке нить, мы рады любому интересу к нашей компании, продукции ТМ "Красная нить", рады любому покупателю, – рассказывает Татьяна Тихомирова, коммерческий директор АО «ПНК «Красная Нить», г. Санкт-Петербург. – Наш основной клиент – конечно же, швейник, и в этом смысле выставка "ИНТЕРТКАНЬ" предоставляет замечательную возможность встретиться с большим количеством целевых посетителей, потенциальных клиентов. Комбинат не стоит на месте и постоянно развивается, предлагает потребителям новинки, отвечает на вызовы времени. В этом плане выставка также предоставляет неограниченные возможности презентовать себя как современное модернизированное производство».

Вниманию гостей выставки было предложено 36 деловых мероприятий, посвященных всем направлениям индустрии, в обсуждении которых приняли участие более 120 экспертов с мировой известностью и более 3 740 профессионалов отрасли – представители как бизнеса, так и госструктур.

В рамках открывающей панельной сессии «Кооперация легпрома стран ЕАЭС: от поддержки к развитию» обсуждались такие вопросы, как взаимодействие предприятий отрасли в зоне действия национальных валют, актуальная санкционная повестка, планы по развитию отрасли, сырьевая безопасность.

«Во всей отрасли работает более 400 тысяч человек, оборот более 4 триллионов рублей, – рассказал член комитета промышленности и торговли Госдумы Владимир Плякин. – При этом всего 20% – это российские компании. Конечно, отрасль надо развивать. Нам однозначно есть куда расти. Сегодня, конечно, сложные дни и для легкой промышленности в том числе, но если мы заложим меры поддержки для отрасли сейчас, то сможем закрывать не только внутренние потребности нашей страны, но и развивать внешние отношения».

«У нас заработали определенные государственные механизмы взаимной кооперации, – отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко. – В рамках евразийской экономической комиссии на легкую промышленность стали обращать внимание как на отдельную отрасль. Появился общий реестр предприятий легкой промышленности всех стран пятерки. Из него можно почерпнуть информацию о компаниях наших соседей. Комиссия старается облегчить жизнь производителя. Были предприняты определенные шаги по удешевлению сырьевой продукции».

Важной для понимания особенностей рынка, существующего в условиях новой экономики, стала экспертная сессия «Прогнозы развития отрасли», которая прошла с участием представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, организаций «Сбербанк-лизинг» и «Альфа-лизинг».

Особенное значение для развития отрасли приобрела экспертная сессия «Интеграция узбекистанских и российских предприятий текстильной и легкой промышленности», на которой состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией «Узтекстильпром» и Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМом). Подписание документа будет содействовать международному сотрудничеству и обмену опытом между российскими и узбекистанскими предприятиями текстильной и легкой промышленности, поддержке деятельности предприятий отрасли обеих стран, а также расширению и совершенствованию взаимовыгодных торгово-экономических и научно-технических связей между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

«Мы надеемся, что это событие станет стартовой площадкой для развития нашего дальнейшего сотрудничества, причем в новом, инновационном виде, – прокомментировала подписание бессрочного соглашения советник председателя Ассоциации «Узтекстильпром» Дильбара Мухамедова. – Здесь будет задействовано не только производство, но и научная, образовательная, торговая, внешнеэкономическая деятельность. Направлений и точек соприкосновения у нас очень много. Мне очень приятно, что Андрей Валентинович Разбродин так тепло о нас отзывается. Выставка показала, что интерес к узбекским производителям есть. И мы надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем будет только развиваться».

Разноформатные блоки дискуссий, мастер-классы и бизнес-практикумы по различным направлениям текстильной и легкой промышленности, согласно отзывам посетителей и участников мероприятий, были актуальными, полностью соответствовали повестке «нового времени», а также, что особенно подчеркивалось экспертами и профессионалами, носили практико-ориентированный характер.

Так, в Тренд-зоне выставки состоялась дискуссия «Изменения в медиастратегиях российских fashion-компаний», в зоне Creative Hub прошли практикумы, посвященные работе отраслевиков в новых условиях: эксперты обсудили особенности сертификации продукции легпрома в период санкций и актуальные логистические решения в текущих условиях. Внимание отраслевого сообщества привлекли экспертная сессия «D2С-стратегия производителей и ритейлеров – выход на покупателя напрямую, в чем отличие стратегий», которую провел независимый эксперт по инновациям в ритейле, создатель концепции «Магазин 4.0» Борис Агатов, круглый стол «Маркетинг промышленных предприятий после трансформации рынка», модератором которого выступил президент центра «Ясные Решения», профессор ИБДА Российской академии народного хозяйства Игорь Качалов.

«Почему важно об этом говорить именно сейчас? Сегодня на рынке освободилось много ниш из-за ухода западных компаний, с другой стороны, разрушены многие логистические цепочки, – говорит Игорь Качалов. – В критических ситуациях сложных времен побеждают те компании, у которых наиболее сильная система маркетинга и продаж. Ее вполне можно настроить за 6–8 месяцев. Но начинать надо как можно быстрее».

Интересным был и опыт давнего партнера СОЮЗЛЕГПРОМа – Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, преподаватели которого провели на стенде РГУ серию мастер-классов, где участников учили ручному проектированию печатных текстильных рисунков, созданию ручных тканей, техникам создания текстильных аксессуаров, программированию трикотажных узоров.

В Тренд-зоне выставки состоялась встреча профессионалов текстильного дизайна «Основные тренды текстильного дизайна, сезон AW 23–24». Мероприятие провела основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина.

«В ближайшие годы мы увидим, как биотехнологии придут в повседневный текстиль, творческое любопытство и нестандартное мышление будут необходимыми бизнес-стратегиями, а человеческий и искусственный интеллект будут все более взаимосвязаны, – рассказала Александра Калошина. – Нас ждет острый спрос на регенерируемые материалы, уменьшение количества процессов при производстве текстиля, чтобы упростить дальнейшую переработку и утилизацию. Поэтому не случайно, что обо всем этом мы рассказали в сезонных лекциях в Тренд-зоне выставки "ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень"».

В рамках выставки состоялась церемония награждения премией «INTERFABRIC Award 2022 – Осень». В состав жюри вошли основатель Solstudiodesign Александра Калошина; ведущий дизайнер Ecapsule Владимир Зубец; дизайнер, заслуженный художник России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ирина Крутикова; главный художник по производству Дома моды Вячеслава Зайцева Галина Крючкова; дизайнер-модельер, член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров», создатель бренда Sergey Sysoev Сергей Сысоев.

В номинации «Структуры и поверхности\ Structure & surface» победителем стала компания Prin Trade, в номинации «Отделка и декорация\ Textile finishing & decoration» – компания «МЕ Текстиль», в номинации «Рисунок\ Print & Jacquard» – компания «Кунжут», в номинации «Устойчивое развитие \Sustainability» – компания «Райтекс».

Ряд мероприятий деловой программы был посвящен теме домашнего текстиля. На экспертной сессии участники обсудили тенденции спроса в ассортименте домашнего текстиля, также большое внимание профессионального сообщества привлек круглый стол «Terra incognita: домашний текстиль российского производства».

«Хочется выразить всем спикерам деловой программы огромную благодарность за настоящее стратегическое партнерство, – говорит программный директор Вера Иванова. – Программа состоялась, и это был очень интересный опыт в сложившейся ситуации. Мы опробовали новые форматы – например, впервые провели технобаттл, и всем участником это очень понравилось. Будем развивать успешные направления, а также обязательно придумаем что-то новое, полезное и интересное. Еще раз всем большое спасибо за креативность, экспертность и профессионализм».

Внимание к сегменту домашнего текстиля в деловой программе выставки было особенно важным, учитывая активное развитие в этом сезоне Салона Textile &Home, в котором экспонируются новые коллекции тканей и готовой продукции для дома. На стендах Салона свою продукцию и новинки представили крупнейшие российские и белорусские производители тканей и готового домашнего текстиля: «ТДЛ Текстиль», Вологодский текстильный комбинат («Вотекс»), «Авангард» (Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика), «Камышинский текстиль», «Моготекс», «Блакит», «Полесье», Espera Home и другие, была представлена профессиональная экспозиция производителей Республики Узбекистан.

Посетители Салона Textile &Home смогли воспользоваться уникальной возможностью познакомиться с первыми лицами предприятий, оценить качество продукции, увидеть новинки производства, найти новых партнеров и поставщиков. Впервые в Тренд-зоне выставки была представлена экспозиция российских, белорусских и узбекских компаний, где можно было познакомиться с образцами продукции, чтобы посетить стенды этих предприятий на выставке.

«Выставка – это всегда возможность себя показать, других посмотреть, познакомиться с представленным ассортимент других производителей, с тканями и пряжей, которые мы можем использовать в своем производстве, – делится впечатлением Татьяна, специалист по продажам ОАО «Полесье» (Беларусь). – Также у нас есть своя товаропроводящая сеть магазинов "Полесье", и мы заинтересованы в расширении ее ассортимента. Ведь покупатели приходят к нам не только в осенне-зимний период – наша продукция как раз больше рассчитана для этого сезона. Мы стремимся развивать и летний, и спортивный ассортимент тоже. На выставке "ИНТЕРТКАНЬ" нас всегда интересует Тренд-зона, которую стараемся посетить. Очень нравится деловая программа и лекции – по лучшим кейсам, из которых можно перенять успешный опыт других компаний, по специфике продвижения нашей продукции, работе с маркетплейсами и другими каналами сбыта».

«Вся продукция Espera Home носит эксклюзивный характер, – рассказывает Иван Емельянов, представитель фабрики «Эспера». – Помимо собственных производственных помещений мы имеем экспериментальный цех, что позволяет нам улучшать и постоянно обновлять нашу продукцию под торговой маркой Espera Home. Мы сегодня достойно конкурируем с зарубежными брендами, активно используем передовые технологии и материалы. Заявить об этом на отраслевой выставке – наша задача. Мы наработали клиентскую базу, плодотворно пообщались с партнерами, познакомили людей с нашей продукцией. На выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2022. Осень" мы впервые, но надеемся, что премьерное участие в ней станет залогом дальнейшего эффективного сотрудничества».

По словам директора Салона Лады Романовой, Textile &Home логично дополняет отраслевой формат выставки «ИНТЕРТКАНЬ», значительно расширяя спектр тканей и готовой продукции, о чем организаторов выставки уже давно просили и участники, и посетители. «Мы будем расширять ассортиментную линейку участников для комплексного удовлетворения потребностей посетителей: одна выставка – главное отраслевое событие – все задачи», – подчеркнула Лада Романова.

Подводя итоги сезона, выставку «ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень» однозначно можно назвать успешной. После детального анализа социологического опроса экспонентов и посетителей, ориентируясь на запросы отрасли, организаторы мероприятия уже сегодня определили главные направления, по которым будет строиться работа на ближайшую перспективу. Увидеть результаты все заинтересованные лица смогут уже следующей весной в ЦВК «Экспоцентр» – традиционном месте встречи профессионалов текстильной и легкой промышленности.

Ждем вас 13–15 марта 2023 года на весеннем сезоне Международной выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2023. Весна»!