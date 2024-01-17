В Москве состоится 41-й сезон СРМ

С 19 по 22 февраля 2024 года в Москве состоится лидирующая международная выставка моды России и Центральной Азии CPM – Collection Première Moscow. Главное событие для индустрии, традиционно запускающее деловую активность сезона, соберет около тысячи брендов одежды и аксессуаров. В феврале в ЦВК “Экспоцентр” производители из десятков стран, включая Россию, Беларусь, Армению, Казахстан, Турцию, Италию, Германию, Китай и многие другие, презентуют ритейлерам коллекции сезона осень-зима 2024/25. На четыре дня выставка станет не только самой мощной платформой по формированию предзаказов, но и центральной модной площадкой: на подиуме CPM fashion stage состоятся коллективные и монобрендовые показы при поддержке профессиональной команды стилистов и телеканала Fashion TV.

На площадке расположится также выставка бельевой индустрии dreams by CPM, где более 100 международных брендов-участников презентуют новые коллекции. Особое внимание в предстоящем сезоне будет уделено сегменту active и направлению одежды для фитнеса и йоги, растущий интерес к которому среди производителей наблюдается в последние годы. Важной составляющей CPM станет крупнейший в России специализированный бизнес-форум индустрии моды – RFRF Russian Fashion Retail Forum.

Более ста самых ярких экспертов рынка и топ-менеджеров ведущих игроков отрасли поделятся свежей аналитикой, актуальными инструментами и эффективными практиками запуска, управления и развития брендов одежды и ритейл-проектов. На CPM по традиции состоится финал ежегодного конкурса молодых дизайнеров PROfashion Masters и проект CPM shop & retail solutions, посвященный торговому оборудованию и сервисам для ритейла. Посетители смогут также ознакомиться с ведущими учебными заведениями в сфере креативных индустрий, узнать о возможностях развития карьеры и получить консультации в областях стратегии, маркетинга и продаж у консалтинговых агентств на их стендах. Благодаря активному взаимодействию со всем рынком и регулярной работе со стратегическими партнерами, выставка CPM многие годы служит важной платформой для коммуникации и поиска новых деловых контактов, профессионального роста и развития специалистов, аккумулирования и преумножения экспертизы и базы знаний.

* Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте https://cpm-moscow.com/